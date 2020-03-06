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14:43 (мск), источник: БЕЛТА

Норвежец Сиверт Гутторм Баккен стал первым в масс-старте на этапе Кубка IBU в «Раубичах»

Он преодолел 15 км за 38 мин. 26,8 сек. На второй позиции расположился его партнер по команде Ларс Хельге Биркеланд (отставание 20,5 сек.). Замкнул тройку лидеров россиянин Василий Томшин (отставание 34,1 сек.).

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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский спортсмен Сиверт Гутторм Баккен выиграл гонку с массовым стартом на финальном этапе Кубка IBU по биатлону в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Биатлонист преодолел 15 км за 38 мин. 26,8 сек. На второй позиции расположился его партнер по команде Ларс Хельге Биркеланд (отставание 20,5 сек.). Замкнул тройку лидеров россиянин Василий Томшин (отставание 34,1 сек.).

Белорусские атлеты показали следующие результаты: Максим Воробей стал 15-м, Виктор Кривко расположился на 17-й позиции, Егор Казаринов — на 51-м месте.

Представительница сборной Беларуси Аделина Сабитова в аналогичной гонке сегодня заняла 36-ю позицию. Выиграла масс-старт немка Стефани Шерер.

Немка Стефани Шерер выиграла
масс-старт
на этапе Кубка IBU по биатлону в «Раубичах’Дистанцию в 12 км спортсменка преодолела за 32 мин. 29,7 сек. Россиянка Виктория Сливко уступила лидеру гонки 26,3 сек. Француженка Каролин Коломбо стала третьей (отставание 37,9 сек.).

В финальном этапе Кубка IBU принял участие 151 спортсмен из 31 страны.

Победитель зачета гонок с массовым стартом Кубка IBU Ларс Хельге БиркеландПобедитель общего зачета Кубка IBU-2019/2020 Лукас Фратцшер

Как сообщалось, белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринтерской гонке, которая прошла 4 марта. -0-

Белорус Максим Воробей стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU в «Раубичах’Лучшее время показал норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен, который преодолел дистанцию в 10 км за 27 мин. 56,2 сек. На третьей позиции расположился еще один норвежец Эндре Стремсхейм (отставание 34,5 сек.).

Фото Дениса Костюченко.

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