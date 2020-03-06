Томшин стал третьим в масс-старте на этапе Кубка IBU в Белоруссии
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россиянин Василий Томшин завоевал бронзу в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россиянин Василий Томшин завоевал бронзу в
Томшин, допустивший два промаха на четырех огневых рубежах, уступил 34,1 секунды одержавшему победу норвежцу Сиверту Гутторму Баккену (1 промах). Вторым финишировал другой представитель Норвегии Ларс Хельге Биркеланн (2 промаха, +20,5 секунды).
Россиянин Кирилл Стрельцов (2 промаха, +41,4 секунды) занял четвертое место, Антон Бабиков (2 промаха, +1 минута 5,8 секунды) — седьмое, Дмитрий Иванов (4 промаха, +1.43,8) — 11-е.