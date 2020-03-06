Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
10Россияне остались без медалей в эстафете
14:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Томшин стал третьим в масс-старте на этапе Кубка IBU в Белоруссии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россиянин Василий Томшин завоевал бронзу в масс-старте с 60 участниками на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходил в белорусском спортивном центре «Раубичи».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Томшин, допустивший два промаха на четырех огневых рубежах, уступил 34,1 секунды одержавшему победу норвежцу Сиверту Гутторму Баккену (1 промах). Вторым финишировал другой представитель Норвегии Ларс Хельге Биркеланн (2 промаха, +20,5 секунды).

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин Кирилл Стрельцов (2 промаха, +41,4 секунды) занял четвертое место, Антон Бабиков (2 промаха, +1 минута 5,8 секунды) — седьмое, Дмитрий Иванов (4 промаха, +1.43,8) — 11-е.

Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Звезда 'Дома-2' тайно вышла замуж за автогонщика
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Дуэль Овечкина и Панарина. У Ови — дубль, у Хлебушка — хет-трик
Новые юниорки Тутберидзе: похоже, они вырастут сильнее прежних
Захарова: Полиция Италии не нашла улик против Логинова
Хави, Неймар и новый президент: что ждет «Барселону» летом
Матч ЛЧ в Испании пройдет без зрителей из-за коронавируса
Адвокат Роналдиньо прояснил ситуацию с поддельным паспортом
Логинов может пропустить этап КМ из-за освиставших его норвежцев
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь