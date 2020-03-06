Логинов может досрочно завершить Кубок мира из-за болельщиков. Это проявление слабости
Пропуск этапа в Норвегии ничего не решит. Нужно выступать и побеждать всем назло!
Пропуск этапа в Норвегии ничего не решит. Нужно выступать и побеждать всем назло!
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов продолжает страдать за давний проступок.
После неприятных слов в его адрес от соперников и обыска на чемпионате мира россиянин столкнулся ещё и с гневом болельщиков. Зрители на трибунах освистывали его во время чемпионата мира, мешали сосредоточиться во время стрельбы, что в биатлоне вообще считается дикостью. А теперь
Неужели лидер сборной России
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев в интервью сайту «Матч ТВ», говоря о перспективах Логинова, признал высокую вероятность, что россиянину придётся пропустить норвежский этап Кубка мира.
«По Логинову сложно говорить, потому что он, возможно, пропустит этап в Хольменколлене. Причина? Психология.
Причём нельзя сказать, что это сенсационная информация от главы тренерского штаба россиян. Об этом говорил и личный тренер Логинова Александр Касперович, который тоже с пониманием относится к сложившейся ситуации.
По крайней мере, в лучшую сторону. А в худшую — легко. Причём не только с точки зрения потери очков и призовых.
Хованцев также рассказал, что вся сборная России была готова сняться с гонки с общего старта на чемпионате мира в Антхольце в знак поддержки Александра. Это похвально и вызвало бы серьёзный резонанс. По сути, это был бы бойкот всему IBU со стороны России на глазах у большой аудитории на трибунах и у экранов телевизора.
Тогда на эмоциях это было бы оправданно. Когда к тебе два раза за ночь приходит полиция в день гонок, психологически надломиться может даже самый сильный спортсмен. И такой жест со стороны команды говорит о том, что в сборной России хорошая атмосфера. По крайней мере, среди спортсменов.
Сейчас же, когда эмоции утихли, Логинову вряд ли стоит пропускать этап. Надо собрать волю в кулак и поехать в Осло, чтобы доказать всем, что он не собирается уходить из биатлона
В прошлом году Саша доказал, что способен бороться за «Большой хрустальный глобус», в этом — стал чемпионом мира. Зачем останавливаться? И соперники, и злопыхатели среди зрителей будут только рады уходу. Куда больше их разозлят новые старты и новые успехи.
Тем более что существует вероятность, что этап Кубка мира в Осло пройдёт вообще без зрителей
Александр Говоров