Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии
ТАСС, 6 марта. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования в чешском
ТАСС, 6 марта. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования в чешском
Бё преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 56,8 секунды, не совершив промахов на огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (отставание — 22,8 секунды; 0 промахов). Третье место занял еще один норвежский биатлонист Тарьей Бё (+1.01,1; 0).
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 17-е место (+1.54,0; 2).
В субботу этап кубка Мира в Чехии продолжится эстафетными гонками.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|24.56,8
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+22,8
|3
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+01.01,1
|4
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+01.14,1
|5
|Яков Фак
|Словения
|+01.16,6
|6
|Мартен Фуркад
|Франция
|+01.19,1
|7
|Теро Сеппяля
|Финляндия
|+01.29,5
|8
|Симон Дестье
|Франция
|+01.37,6
|9
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|+01.42,8
|10
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+01.44,4