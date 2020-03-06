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21:14 (мск), источник: ТАСС

Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

ТАСС, 6 марта. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования в чешском Нове-Место из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом, проходят без зрителей.

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Источник: Reuters

Бё преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 56,8 секунды, не совершив промахов на огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (отставание — 22,8 секунды; 0 промахов). Третье место занял еще один норвежский биатлонист Тарьей Бё (+1.01,1; 0).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 17-е место (+1.54,0; 2).

В субботу этап кубка Мира в Чехии продолжится эстафетными гонками.

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28 февраля© Ньюстюб
  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 3
    Тарьей Бе
    Норвегия
    Норвегия
06.03.2020 19:30Нове-Место (Чехия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия24.56,8
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+22,8
3Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.01,1
4Михал КрчмаржЧехияЧехия+01.14,1
5Яков ФакСловенияСловения+01.16,6
6Мартен ФуркадФранцияФранция+01.19,1
7Теро СеппяляФинляндияФинляндия+01.29,5
8Симон ДестьеФранцияФранция+01.37,6
9Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+01.42,8
10Эмильян ЖакленФранцияФранция+01.44,4
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