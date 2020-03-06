Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-Место

Норвежец не допустил промахов на стрельбе и преодолел 10 км за 24 мин. 56,8 сек. Француз Кантен Фийон Майе стал вторым (отставание 22,8 сек., 0+0). Третье место занял норвежец Тарьей Бё (отставание 1 мин. 1,1 сек., 0+0).

Белорусский биатлонист Антон Смольский расположился на 18-й строке итогового протокола. Его партнеры по команде показали следующие результаты: Роман Елетнов стал 28-м, Сергей Бочарников — 36-м, Никита Лобастов — 73-м.

Днем ранее немецкая спортсменка Дениз Херрманн выиграла аналогичную гонку у женщин. Лучший результат среди белорусских биатлонисток показала Анна Сола — 37-е место.

Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-МестоОна преодолела 7,5 км за 18 мин. 51 сек. Второй стала француженка Анаис Бескон (отставание 27,2 сек.). Замкнула тройку лидеров чешская спортсменка Маркета Давидова (отставание 49,7 сек.).