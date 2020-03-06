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6 марта, источник: БЕЛТА

Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-Место

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Норвежец не допустил промахов на стрельбе и преодолел 10 км за 24 мин. 56,8 сек. Француз Кантен Фийон Майе стал вторым (отставание 22,8 сек., 0+0). Третье место занял норвежец Тарьей Бё (отставание 1 мин. 1,1 сек., 0+0).

Белорусский биатлонист Антон Смольский расположился на 18-й строке итогового протокола. Его партнеры по команде показали следующие результаты: Роман Елетнов стал 28-м, Сергей Бочарников — 36-м, Никита Лобастов — 73-м.

Днем ранее немецкая спортсменка Дениз Херрманн выиграла аналогичную гонку у женщин. Лучший результат среди белорусских биатлонисток показала Анна Сола — 37-е место.

Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-МестоОна преодолела 7,5 км за 18 мин. 51 сек. Второй стала француженка Анаис Бескон (отставание 27,2 сек.). Замкнула тройку лидеров чешская спортсменка Маркета Давидова (отставание 49,7 сек.).

Продолжатся состязания 7 марта эстафетами у мужчин и женщин. Завершится этап Кубка мира 8 марта масс-стартами.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 3
    Тарьей Бе
    Норвегия
    Норвегия
06.03.2020 19:30Нове-Место (Чехия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия24.56,8
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+22,8
3Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.01,1
4Михал КрчмаржЧехияЧехия+01.14,1
5Яков ФакСловенияСловения+01.16,6
6Мартен ФуркадФранцияФранция+01.19,1
7Теро СеппяляФинляндияФинляндия+01.29,5
8Симон ДестьеФранцияФранция+01.37,6
9Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+01.42,8
10Эмильян ЖакленФранцияФранция+01.44,4
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