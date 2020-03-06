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6 марта, источник: Sport24

Тихонов: Если Логинов сейчас завершит карьеру, я его найду и накажу кнутом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал заявления лидера сборной России Александра Логинова о готовности завершить карьеру по окончании сезона.

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Источник: РИА "Новости"

«Логинов говорил о возможном завершении карьеры по окончании сезона? У меня в двух машинах висят кнуты, я ими зарабатывал деньги со школьного возраста, когда пас табуны. Один раз на спор я одному мужчине с одного удара распорол кожаный пиджак, как саблей. Так вот, если Шура захочет закончить, я найду его где угодно, и накажу таким кнутом. Силы есть, все есть у парня. Если надо будет, мы с Касперовичем создадим для него все условия.

Саша после сезона обязан отдохнуть. Только они все не умеют правильно отдыхать. Я после сезона уходил в тайгу. Самые великие люди говорили, что на огонь и воду можно смотреть вечно. Я ему такой отдых могу устроить!

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Логинов выиграл спринт на ЧМ

Биатлонисты даже питаться правильно не умеют. Я за завтраком, обедом и ужином записывал, что съедаю, а не тупо потел на тренировках, как они, безграмотные. Записывал, как у меня печень, как я сходил в туалет, как у меня настроение и прочее. И я в течение двух лет выиграл все возможные медали, хотя разнообразия у нас было маленькое.

Все поколение неблагодарное выросло. Я помню Женю Устюгова. Позвонил Косят Иванов, попросил его посмотреть. А Женя хлесткий такой был, жилистый, понравился. Два года таскали, поворот головы генеральским стал, вместе с корпусом. Потом стал Олимпийским чемпионом, никому даже спасибо не сказал. И теперь он один остался, потому что не проявил себя ни как человек, ни как товарищ, ни как личность. И Логинов хоть бы раз позвонил… Мы в кабинете у Кравцова втроем решали его судьбу и поддерживали его все это время", — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Павлом Гуревичем.

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