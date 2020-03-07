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00:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны составы сборной России на эстафеты на этапе КМ в Чехии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Стали известны составы сборной России на мужскую и женскую эстафетные гонки в рамках этапа Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место.

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Источник: Спорт РИА Новости

Обе гонки пройдут в субботу.

В составе женской команды России эстафету пробегут Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.

Мужскую гонку пробегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили.

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