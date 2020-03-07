Стали известны составы сборной России на эстафеты на этапе КМ в Чехии
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Стали известны составы сборной России на мужскую и женскую эстафетные гонки в рамках этапа Кубка мира, который проходит в чешском
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Стали известны составы сборной России на мужскую и женскую эстафетные гонки в рамках этапа Кубка мира, который проходит в чешском
Обе гонки пройдут в субботу.
В составе женской команды России эстафету пробегут Екатерина
Мужскую гонку пробегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили.