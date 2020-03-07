Генсек IBU: Не понимаю, за что союз мог бы извиняться перед Логиновым

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— Есть ли у вас какая-то информация по поводу возможной отмены двух последних этапов Кубка мира в Контиолахти и Холменколлене?

— Нет, на данный момент никто не сообщал нам о таком исходе. Известно, что в ближайшие выходные не будет зрителей на лыжах и прыжках с трамплина, эти соревнования пройдут в Норвегии. Но про отмену этапов речь не идет. Для нас очень важно, чтобы как можно больше спортсменов приняли участие в финских и норвежских стартах. В любом случае, ограничения или отмена — прерогатива правительств стран-хозяев этапа. IBU может лишь следовать решениям властей.

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— Итальянская полиция не нашла в комнатах Логинова и Касперовича ничего запрещенного. Повод ли это принести извинения со стороны IBU как минимум спортсмену?

— Я ничего не знаю о результатах действий итальянской полиции. Я даже не знаю, что она искала. IBU не имеет отношения к расследованиям правоохранительных органов Италии. Они действуют в соответствии со своим законодательством, и я не понимаю, за что IBU мог бы извиняться.

— Но инициатором обысков стал ваш орган — BIU.

— Он лишь предоставил информацию местным властям. Это не то же самое, что инициировать расследование. Полиция могла как предпринять процессуальные действия, так и нет. Предприняла. Но IBU и BIU не способны на такое повлиять.

Напомним, ранним утром в день эстафеты ЧМ итальянские карабинеры провели обыски в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Заявление в полицию написала антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен. Появлялась информация, что Касперович присутствует на чемпионате мира по украинской аккредитации. Сам Логинов также попал под подозрение в связи со своим допинговым прошлым.