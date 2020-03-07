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13:50 (мск), источник: ТАСС

Тренер сборной России объяснил пропуск Логиновым эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пропуск лидером сборной России по биатлону Александром Логиновым эстафеты 4×7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место объясняется решением тренерского штаба попробовать в гонке более молодых спортсменов. Об этом ТАСС рассказал старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров.

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Источник: РИА "Новости"

Логинов, завоевавший в феврале первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, в пятницу в Нове-Место стал 65-м в спринте. Для него этот результат стал худшим на этапах Кубка мира с января 2018 года. 28-летний биатлонист возобновил выступления после пропуска масс-старта на чемпионате мира в Антхольце, где полиция обыскала его гостиничный номер.

«Вчера я разговаривал с ним после гонки, он сказал, что с ним все нормально, так что глубже “копать” не стал, — сказал Белозеров. — Мы поговорили насчет эстафеты. Сказал ему, что мы хотим попробовать молодых, он возражать не стал, отметив, что может не бежать».

Собеседник агентства сообщил, что Логинов выступит в масс-старте, который пройдет в воскресенье, в заключительный день соревнований в Нове-Место.

В эстафетной гонке, которая пройдет в субботу, выступят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Двое последних к выступлению за основную сборную привлекаются только второй сезон. «Посмотрим сейчас на Латыпова, Халили. Кроме того, будет возможность проверить расстановку, которую хотели использовать на чемпионате мира с Елисеевым на первом этапе и Гараничевым на втором», — сказал Белозеров.

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