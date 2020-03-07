Тренер сборной России объяснил пропуск Логиновым эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место
МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пропуск лидером сборной России по биатлону Александром Логиновым эстафеты 4×7,5 км на этапе Кубка мира в чешском
МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пропуск лидером сборной России по биатлону Александром Логиновым эстафеты 4×7,5 км на этапе Кубка мира в чешском
Логинов, завоевавший в феврале первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, в пятницу в
«Вчера я разговаривал с ним после гонки, он сказал, что с ним все нормально, так что глубже “копать” не стал, — сказал Белозеров. — Мы поговорили насчет эстафеты. Сказал ему, что мы хотим попробовать молодых, он возражать не стал, отметив, что может не бежать».
Собеседник агентства сообщил, что Логинов выступит в
В эстафетной гонке, которая пройдет в субботу, выступят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Двое последних к выступлению за основную сборную привлекаются только второй сезон. «Посмотрим сейчас на Латыпова, Халили. Кроме того, будет возможность проверить расстановку, которую хотели использовать на чемпионате мира с Елисеевым на первом этапе и Гараничевым на втором», — сказал Белозеров.