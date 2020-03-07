Тренер сборной России объяснил пропуск Логиновым эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место

Источник: РИА "Новости"

Логинов, завоевавший в феврале первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, в пятницу в Нове-Место стал 65-м в спринте. Для него этот результат стал худшим на этапах Кубка мира с января 2018 года. 28-летний биатлонист возобновил выступления после пропуска масс-старта на чемпионате мира в Антхольце, где полиция обыскала его гостиничный номер.

«Вчера я разговаривал с ним после гонки, он сказал, что с ним все нормально, так что глубже “копать” не стал, — сказал Белозеров. — Мы поговорили насчет эстафеты. Сказал ему, что мы хотим попробовать молодых, он возражать не стал, отметив, что может не бежать».

Собеседник агентства сообщил, что Логинов выступит в масс-старте, который пройдет в воскресенье, в заключительный день соревнований в Нове-Место.