Бессильные на рубеже: биатлонистки рискуют остаться без полной квоты
Уже сегодня женская сборная России по биатлону выступит в эстафете на этапе Кубка мира в
Уже сегодня женская сборная России по биатлону выступит в эстафете на этапе Кубка мира в
В этом сезоне наши девушки всего пару раз оказывались на пьедестале — Светлана Миронова стала третьей по итогам спринта в Австрии и там же завоевала серебро в эстафете вместе с женской сборной. В Чехии подопечным Виталия Норицына придется серьезно постараться, чтобы вновь завоевать медали. В противном случае Россия может осложнить себе решение главной задачи на сезон — возвращение максимальной квоты.
Нынешний созыв сборной России мог бы выступать за себя и за того парня, но отдуваться за своих коллег приходится именно девушкам. Еще осенью Маргарита Васильева была дисквалифицирована на полтора года за три «флажка» в системе ADAMS, чем обрушила рейтинг сборной
Сейчас женская сборная России занимает пятое место в зачете Кубка наций, опережая ближайших преследователей из Украины на 124 балла. Результат достойный, но обеспечить спокойную концовку сезона такой запас точно не может.
Так, например, за победу в эстафете триумфатор гонки пополнит свой очковый баланс на 420 баллов. А теперь посмотрите на отрыв россиянок от соперниц и представьте, насколько шатким выглядит положение сборной. Позади нас, на секундочку, сборная Италии. А Доротея Вирер может в одиночку поменять расклад сил в борьбе за заветную пятую сточку рейтинга.
Опасаться потери нужного места в первую очередь следует
В последнем спринте Екатерина
Общие результаты
Обвалились и показатели Ирины Старых, которая потеряла шесть процентов (было 88,8, стало 82,9). С ее скоростью бороться за призовые места можно только с безупречной стрельбой, но в этом году показатели Старых не позволяют на это рассчитывать.
Еще перед стартом сезона одной из задач тренерского штаба была работа над стрельбой Светланы. Миронова стабильно попадала в топ-10 быстрейших биатлонисток в прошлом году, но обидные промахи раз за разом оставляли ее вне пьедестала почета. Уже на втором этапе в Австрии она стала третьей в спринте и завоевала серебро в эстафете. Казалось, что тренеры нашли ключик к Мироновой, но все оказалось иначе.
Скорость Светланы стала пропадать, а попадание в десятку быстрейших спортсменок по итогам гонки стало для нее редким событием. После первых двух этапов темп Мироновой перестал быть стабильным, а результаты стали носить хаотичный характер. Так, в Антхольце она была 40-й по работе на лыжне, а в пасьюте уже показала седьмой результат.
В прошлом году Миронова имела точность стрельбы 74,3 процента. В этом сезоне ее результаты абсолютно идентичны. Никакого прогресса в работе на рубеже она не добилась и перестала показывать свои скоростные качества. Регресс Мироновой — главный провал штаба сборной России в этом сезоне.
Бекграунд Мироновой схож с историей победительницей спринта в
Вчера в Раубичах отгремели заключительные гонки Кубка IBU. Второе и третье место в женском тотале заняли россиянки Екатерина Глазырина и Анастасия Поршнева. Достойный результат? Несомненно. Сможете угадать, сколько гонок они провели в Кубка мира? Одну на двоих в этом сезоне.
Многие европейские сборные используют этот турнир для «обкатки» спортсменов для главной команды. А российские тренеры словно не обращают внимания на Кубок IBU, вызывая в первую сборную девушек после успешных выступлений на российских стартах.
В прошлом сезоне Виктория Сливко стала первой в тотале этого турнира и автоматически получила приглашение на стартовый этап Кубка мира нового сезона. Виктория отбегала свои две гонки, после чего пропала из поля зрения тренеров основной сборной.
Субботние эстафеты в
Регресс лидеров и отсутствие ярких новичков кажется куда более весомой проблемой, чем возвращение утраченных позиций в Кубке наций. Может, СБР следует попробовать решать локальные задачи, а уже потом обращать внимание на наши позиции в различных рейтингах?