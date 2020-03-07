Бессильные на рубеже: биатлонистки рискуют остаться без полной квоты

Источник: РИА "Новости"

В этом сезоне наши девушки всего пару раз оказывались на пьедестале — Светлана Миронова стала третьей по итогам спринта в Австрии и там же завоевала серебро в эстафете вместе с женской сборной. В Чехии подопечным Виталия Норицына придется серьезно постараться, чтобы вновь завоевать медали. В противном случае Россия может осложнить себе решение главной задачи на сезон — возвращение максимальной квоты.

Нынешний созыв сборной России мог бы выступать за себя и за того парня, но отдуваться за своих коллег приходится именно девушкам. Еще осенью Маргарита Васильева была дисквалифицирована на полтора года за три «флажка» в системе ADAMS, чем обрушила рейтинг сборной из-за аннулирования своих результатов. Команда просто выпала из топ-5 Кубка наций и лишилась дополнительного шестого бойца на лыжне в этом сезоне. Возвратить утраченные позиции и снова влезть и пятерку лучших — именно такие задачи были поставлены перед сборной.

На календаре уже март, весна постепенно уничтожает последние клочки натурального снега на биатлонных трассах, а наши девушки еще не гарантировали себе попадание в топ-5.

Сейчас женская сборная России занимает пятое место в зачете Кубка наций, опережая ближайших преследователей из Украины на 124 балла. Результат достойный, но обеспечить спокойную концовку сезона такой запас точно не может.

Так, например, за победу в эстафете триумфатор гонки пополнит свой очковый баланс на 420 баллов. А теперь посмотрите на отрыв россиянок от соперниц и представьте, насколько шатким выглядит положение сборной. Позади нас, на секундочку, сборная Италии. А Доротея Вирер может в одиночку поменять расклад сил в борьбе за заветную пятую сточку рейтинга.

Потеряли стрельбу

Опасаться потери нужного места в первую очередь следует из-за стрельбы. Работа женской сборной России на рубеже пока совершенно не впечатляет и уже стоила поста Норицыну. Еще во время чемпионата мира президент СБР Владимир Драчев заявил, что специалист покинет должность старшего тренера после завершения сезона. Конечно, итоговое решение о будущем Виталия будет приниматься на тренерском совете, но намек главы российского биатлона выглядит совершенно прозрачным.

В последнем спринте Екатерина Юрлова-Перхт спокойно могла бы оказаться на пьедестале, не допусти она по промаху на каждом из рубежей, от третьего места ее отделили всего 44 секунды. Такие примеры можно приводить не только с каждого этапа этого сезона, но и почти с каждой гонки.

В этом сезоне прогресса в стрельбе не добилась ни одна из биатлонисток нашей основной обоймы.

Общие результаты Юрловой-Перхт и Светланы Мироновой остались точно такими же, что и в прошлом сезоне, а Лариса Куклина и Ирина Старых заметно сдали. В прошлом году Лариса было одной из лучших спортсменок планеты по этому показателю, имея точность 93,3 процента. Сейчас в рейтинге самых точных участниц Кубка мира Куклина занимает место в пятом десятке.

Обвалились и показатели Ирины Старых, которая потеряла шесть процентов (было 88,8, стало 82,9). С ее скоростью бороться за призовые места можно только с безупречной стрельбой, но в этом году показатели Старых не позволяют на это рассчитывать.

Не нашли подход к Мироновой

Еще перед стартом сезона одной из задач тренерского штаба была работа над стрельбой Светланы. Миронова стабильно попадала в топ-10 быстрейших биатлонисток в прошлом году, но обидные промахи раз за разом оставляли ее вне пьедестала почета. Уже на втором этапе в Австрии она стала третьей в спринте и завоевала серебро в эстафете. Казалось, что тренеры нашли ключик к Мироновой, но все оказалось иначе.

Скорость Светланы стала пропадать, а попадание в десятку быстрейших спортсменок по итогам гонки стало для нее редким событием. После первых двух этапов темп Мироновой перестал быть стабильным, а результаты стали носить хаотичный характер. Так, в Антхольце она была 40-й по работе на лыжне, а в пасьюте уже показала седьмой результат.

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В прошлом году Миронова имела точность стрельбы 74,3 процента. В этом сезоне ее результаты абсолютно идентичны. Никакого прогресса в работе на рубеже она не добилась и перестала показывать свои скоростные качества. Регресс Мироновой — главный провал штаба сборной России в этом сезоне.

Бекграунд Мироновой схож с историей победительницей спринта в Нове-Место Дениз Херманн. Немка до 2016 года выступала в лыжных гонках и вообще не брала в руки винтовку. Спустя четыре года она уверенно держится в топ-5 тотала Кубка мира и стабильно заезжает в тройку призеров. Получается, что бывшую лыжницу научить точно стрелять можно, а девушку, занимающуюся биатлоном уже десять лет, нет?

Кубок IBU не готовит девушек к основе

Вчера в Раубичах отгремели заключительные гонки Кубка IBU. Второе и третье место в женском тотале заняли россиянки Екатерина Глазырина и Анастасия Поршнева. Достойный результат? Несомненно. Сможете угадать, сколько гонок они провели в Кубка мира? Одну на двоих в этом сезоне.

Многие европейские сборные используют этот турнир для «обкатки» спортсменов для главной команды. А российские тренеры словно не обращают внимания на Кубок IBU, вызывая в первую сборную девушек после успешных выступлений на российских стартах.

На лучших спортсменок второго по статусу биатлонного турнира просто не рассчитывают, оставляя их вариться на Кубке IBU из года в год.

В прошлом сезоне Виктория Сливко стала первой в тотале этого турнира и автоматически получила приглашение на стартовый этап Кубка мира нового сезона. Виктория отбегала свои две гонки, после чего пропала из поля зрения тренеров основной сборной.

Субботние эстафеты в Нове-Место станут последними в текущем сезоне. Набрать нужное количество очков в Кубке наций на двух оставшихся этапах нашим девушкам будет крайне сложно, ведь масс-старты и пасьюты попросту не идут в зачет. Получается, что от результата сегодняшней гонки во многом будет зависеть выполнение главной задачи на сезон — возвращение максимальной квоты. Только шансов на успешное выступление у сборной России откровенно мало.

Регресс лидеров и отсутствие ярких новичков кажется куда более весомой проблемой, чем возвращение утраченных позиций в Кубке наций. Может, СБР следует попробовать решать локальные задачи, а уже потом обращать внимание на наши позиции в различных рейтингах?