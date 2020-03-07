Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии

Российская сборная в составе Екатерины Юрловой-Перхт, Ирины Старых, Ларисы Куклиной и Кристины Резцовой отстала от победителей на 1 минуту 11,7 секунды, проехав один штрафной круг и затратив 12 дополнительных патронов. Победила команда Норвегии, второй стала сборная Франции, третьей — сборная Германии.