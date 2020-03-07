Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
17:26 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии

ТАСС, 7 марта. Женская сборная России заняла пятое место в эстафете 4 по 6 км на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования в чешском Нове-Место из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом, проходят без зрителей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российская сборная в составе Екатерины Юрловой-Перхт, Ирины Старых, Ларисы Куклиной и Кристины Резцовой отстала от победителей на 1 минуту 11,7 секунды, проехав один штрафной круг и затратив 12 дополнительных патронов. Победила команда Норвегии, второй стала сборная Франции, третьей — сборная Германии.

Позднее в субботу пройдет мужская эстафета. Соревнования завершатся 8 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Франция
    Франция
  • 3
    Германия
    Германия
07.03.2020 16:00Нове-Место (Чехия)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Каролин Кноттен, Ида Лин, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф
01:09.14,8
2ФранцияФранция
Жюли Симон, Жюстин Бреза, Хло Шевалье, Анаис Бескон
+28,7
3ГерманияГермания
Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс, Дениза Херманн
+57,0
4УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная
+58,5
5РоссияРоссия
Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова
+01.11,7
6ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара, Доротея Вирер
+02.01,3
7ШвецияШвеция
Юханна Скоттхайм, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Лина Перссон
+02.03,3
8ПольшаПольша
Кинга Збилут, Моника Хойниш, Анна Мака, Магдалена Гвиздон
+03.30,0
9ЧехияЧехия
Йессика Ислова, Маркета Давидова, Луция Харватова, Ева Пускарчикова
+03.55,5
10ШвейцарияШвейцария
Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки
+03.55,5
Смотреть полные результаты гонки
Кубок мира
Общий зачет
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
«Ливерпуль» обыграл клуб российского бизнесмена в матче АПЛ
«Магнитка» — все? Один гол дома в серии с «Барысом» — приговор
Первый гол Комличенко за «Динамо» принес победу над «Тамбовом»
Биатлонистки РФ проиграли медаль на последнем круге в эстафете
«Салават» почувствовал себя фаворитом серии. И его разгромили
КДК РФС дисквалифицировал стадион «Ахмата»
Генсек IBU: Не понимаю, за что извиняться перед Логиновым
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь