Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии
ТАСС, 7 марта. Женская сборная России заняла пятое место в эстафете 4 по 6 км на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования в чешском
ТАСС, 7 марта. Женская сборная России заняла пятое место в эстафете 4 по 6 км на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования в чешском
Российская сборная в составе Екатерины
Позднее в субботу пройдет мужская эстафета. Соревнования завершатся 8 марта.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:09.14,8
|2
|Франция
|+28,7
|3
|Германия
|+57,0
|4
|Украина
|+58,5
|5
|Россия
|+01.11,7
|6
|Италия
|+02.01,3
|7
|Швеция
|+02.03,3
|8
|Польша
|+03.30,0
|9
|Чехия
|+03.55,5
|10
|Швейцария
|+03.55,5