Российские биатлонисты заняли четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии

В составе сборной России выступили Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Чемпион мира Александр Логинов, занявший 65-е место в спринте в пятницу, участия в гонке не принимал. Победила команда Норвегии, второй стала сборная Украины, третьей стала команда Швеции.