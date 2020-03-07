Российские биатлонисты заняли четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии
ТАСС, 7 марта. Мужская сборная России стала четвертой в эстафете 4 по 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования в чешском
ТАСС, 7 марта. Мужская сборная России стала четвертой в эстафете 4 по 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования в чешском
В составе сборной России выступили Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Чемпион мира Александр Логинов, занявший 65-е место в спринте в пятницу, участия в гонке не принимал. Победила команда Норвегии, второй стала сборная Украины, третьей стала команда Швеции.
Мужская сборная Норвегии стала лучшей в эстафетном зачете в третий раз подряд и в 13-й раз в истории.
Соревнования завершатся 8 марта мужским и женским
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:10.25,3
|2
|Украина
|+38,2
|3
|Швеция
|+43,3
|4
|Россия
|+46,9
|5
|Германия
|+57,2
|6
|Италия
|+01.46,9
|7
|Беларусь
|+02.17,5
|8
|Словения
|+02.53,8
|9
|Швейцария
|+03.00,4
|10
|Австрия
|+03.09,1