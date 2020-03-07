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20:24 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонисты заняли четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии

ТАСС, 7 марта. Мужская сборная России стала четвертой в эстафете 4 по 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования в чешском Нове-Место из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом, проходят без зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России выступили Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Чемпион мира Александр Логинов, занявший 65-е место в спринте в пятницу, участия в гонке не принимал. Победила команда Норвегии, второй стала сборная Украины, третьей стала команда Швеции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужская сборная Норвегии стала лучшей в эстафетном зачете в третий раз подряд и в 13-й раз в истории.

Соревнования завершатся 8 марта мужским и женским масс-стартами.

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  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Украина
    Украина
  • 3
    Швеция
    Швеция
07.03.2020 19:00Нове-Место (Чехия)Эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
01:10.25,3
2УкраинаУкраина
Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный
+38,2
3ШвецияШвеция
Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома
+43,3
4РоссияРоссия
Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили
+46,9
5ГерманияГермания
Симон Шемп, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+57,2
6ИталияИталия
Томас Бормолини, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш, Дидье Бьона
+01.46,9
7БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов, Роман Елетнов
+02.17,5
8СловенияСловения
Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Алекс Чисар
+02.53,8
9ШвейцарияШвейцария
Себастьян Штальдер, Жереми Финелло, Марио Дольдер, Серафин Вистнер
+03.00,4
10АвстрияАвстрия
Давид Комац, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Феликс Ляйтнер
+03.09,1
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