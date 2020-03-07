Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли
Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в
Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в
Сказать, что озвученный нашими тренерами состав эстафеты удивил значит не сказать ничего: забойщик — проваливший спринт Матвей Елисеев, второй — не дружащий с эстафетами Евгений Гараничев, третий —
В отсутствие зрителей обращаешь внимание на другие звуки — дыхание спортсменов, скрип палок, подсказ тренеров. Хотя некоторые болельщики все же сумели преодолеть преграды и добрались до биатлонного стадиона, чтобы хоть одним глазком взглянуть на соревнования.
Елисеев два раза мажет уже на первом рубеже, впрочем, без ошибок мало кто обходится. Гигонна просто проваливает стартовый этап, притом что французы, по идее, наряду с норвежцами — безоговорочные фавориты даже в отсутствие Мартена Фуркада. Зато в ударе швед Самуэльсон, вторые — белорусы, норвежцы только третьи.
Впрочем, уже на втором этапе скандинавы восстанавливают
Из российских биатлонистов лишь Эдуард Латыпов не провалил спринт. В эстафете он тоже бежит выше всяких похвал — в одни ноги с
Уже на первой стрельбе Карим показывает товар лицом — стреляет безошибочно и уходит с огневого рубежа вторым!
Правда, пятерка соперников буквально дышит в спину. Выдержит ли 21-летний вчерашний юниор? Шестерка претендентов на медали подкатывает к огневому рубежу через минуту после того, как с него уходит к золоту Йоханнес Бё. Напряжение буквально висит в воздухе. И что же Халили? Сдюжил ли? Еще как! Стреляет без промаха и он опять второй! Однако украинец Пидручный и швед Пансилуома висят на хвосте, чуть поодаль — немец Долль.
Карим бьется до конца, однако молодость в этот раз уступает опыту. Вторым финиширует Пансилуома, третьим — Пидручный, Халили — лишь четвертый. И
Расписание оставшихся гонок этапа в
8 марта, воскресенье.
13.45 (мск).
15.45.
Чикирис Олег
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|01:10.25,3
|2
|Украина
|+38,2
|3
|Швеция
|+43,3
|4
|Россия
|+46,9
|5
|Германия
|+57,2
|6
|Италия
|+01.46,9
|7
|Беларусь
|+02.17,5
|8
|Словения
|+02.53,8
|9
|Швейцария
|+03.00,4
|10
|Австрия
|+03.09,1