Драчев: С Логиновым в составе российские биатлонисты победили бы в эстафете на КМ

Источник: РИА "Новости"

В субботу российская команда заняла четвертое место в эстафете, уступив в борьбе за бронзовую медаль на последних метрах дистанции. Последний этап бежал дебютант основной сборной Карим Халили. Вместе с ним Россию представляли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.

«Ребята — молодцы, и девчата тоже нормально сегодня отработали (женская сборная России ранее в пятницу заняла пятое место — прим. ТАСС), борьба была достойной. Конечно, есть над чем работать, но в целом гонки оставили приятное ощущение, они показали, что способны бороться за медали. Понятно, что соперничать с норвежцами сложно, но третье место всегда есть шанс зацепить», — сказал Драчев.

«К тому же, если бы Логинов сегодня побежал вместо Гараничева, то и норвежцев бы обыграли. Был бы Саша, был бы совсем другой расклад», — заметил он.

Олимпийский призер Сочи Гараничев слабо провел второй этап, уступив ходом практически всем соперникам.