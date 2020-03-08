Олимпийский чемпион рассказал о губительном влиянии Губерниева на биатлон

Тихонов заявил, что Губерниев не видит ошибок в работе нынешнего руководства Союза биатлонистов России (СБР). Он посчитал, что при его руководстве организация была лучшей в мире. «Жалко видеть, что сейчас происходит с Губерниевым. Мы же видим, что Губерниев губит биатлон. Такой губошлеп, выглядит чуть лучше меня, хотя на 30 лет моложе», — добавил олимпийский чемпион.