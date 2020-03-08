Олимпийский чемпион рассказал о губительном влиянии Губерниева на биатлон
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Тихонов заявил, что Губерниев не видит ошибок в работе нынешнего руководства Союза биатлонистов России (СБР). Он посчитал, что при его руководстве организация была лучшей в мире. «Жалко видеть, что сейчас происходит с Губерниевым. Мы же видим, что Губерниев губит биатлон. Такой губошлеп, выглядит чуть лучше меня, хотя на 30 лет моложе», — добавил олимпийский чемпион.
5 марта Губерниев опубликовал скрин документа с обвинениями, ставшего причиной обысков в номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в Антхольце. В тексте приведены выдержки из интервью Тихонова, назвавшего тренерский штаб сборной России слабейшим в истории команды. Журналист назвал Тихонова «стукачком». Олимпийский чемпион опроверг обвинения Губерниева.