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09:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийский чемпион рассказал о губительном влиянии Губерниева на биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева.

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Тихонов заявил, что Губерниев не видит ошибок в работе нынешнего руководства Союза биатлонистов России (СБР). Он посчитал, что при его руководстве организация была лучшей в мире. «Жалко видеть, что сейчас происходит с Губерниевым. Мы же видим, что Губерниев губит биатлон. Такой губошлеп, выглядит чуть лучше меня, хотя на 30 лет моложе», — добавил олимпийский чемпион.

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5 марта Губерниев опубликовал скрин документа с обвинениями, ставшего причиной обысков в номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в Антхольце. В тексте приведены выдержки из интервью Тихонова, назвавшего тренерский штаб сборной России слабейшим в истории команды. Журналист назвал Тихонова «стукачком». Олимпийский чемпион опроверг обвинения Губерниева.

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