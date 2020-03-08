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10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава СБР: Шевченко должна выступить на этапе Кубка мира в Осло

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года российская биатлонистка Анастасия Шевченко должна выступить на этапе Кубка мира в Осло, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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На юниорском чемпионате мира 20-летняя Шевченко завоевала золото в спринтерской гонке и гонке преследования, а также серебро в эстафете. Этап Кубка мира в Осло станет заключительным в сезоне и пройдет 20—22 марта.

«Весь сезон ребята очень хорошо провели. Кого-то будем забирать на Кубок мира. Но больше эмоций и радости нам дают юноши и юниоры. Анастасия Шевченко грамотно и четко прошла чемпионат мира по юниорам. Мы планируем ее выступление в Осло, если ничто не помешает. Она завоевала свою личную квоту. Может быть, это будет первый шаг новой звезды российского биатлона», — сказал Драчев.

«Нам бы найти одну-две суперзвезды, за ними потянутся остальные. Как Фуркад. Посмотрите, как за девять лет его нахождения на Олимпе выросла сборная Франции. Раньше бегал он один, а теперь вся команда. И даже выигрывают, опережая норвежцев. Вот и нам надо одного-двух супербыстрых и суперточных спортсмена», — добавил он.

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