Глава СБР: Шевченко должна выступить на этапе Кубка мира в Осло

На юниорском чемпионате мира 20-летняя Шевченко завоевала золото в спринтерской гонке и гонке преследования, а также серебро в эстафете. Этап Кубка мира в Осло станет заключительным в сезоне и пройдет 20—22 марта .

«Весь сезон ребята очень хорошо провели. Кого-то будем забирать на Кубок мира. Но больше эмоций и радости нам дают юноши и юниоры. Анастасия Шевченко грамотно и четко прошла чемпионат мира по юниорам. Мы планируем ее выступление в Осло, если ничто не помешает. Она завоевала свою личную квоту. Может быть, это будет первый шаг новой звезды российского биатлона», — сказал Драчев.