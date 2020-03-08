СБР: Наши комментарии по подписям Родченкова могут помешать делу в CAS
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Комментарии Союза биатлонистов России (СБР) по подписям
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Комментарии Союза биатлонистов России (СБР) по подписям
CAS
«Трудно сказать, ошибки или неточности (с подписями Родченкова), или просто так было озвучено. Мы можем говорить об одном, а по факту всё другое. Адвокат сначала говорит одно, потом другое, что его не так поняли. Они молодцы, знают что говорить. Надо аккуратно быть нам, не надо лезть в процесс. Пусть юристы и судьи разбираются, мы можем откомментировать так, что это может помешать процессу. Юристы и адвокаты пусть ведут дело дальше, помогают спортсменам», — сказал Драчев.
«Как бы мы ни комментировали, это решение за третейскими судьями в CAS. Мы можем говорить одно, но решение за ними. Можем говорить