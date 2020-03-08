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09:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СБР: Наши комментарии по подписям Родченкова могут помешать делу в CAS

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Комментарии Союза биатлонистов России (СБР) по подписям экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова могут помешать делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде (CAS), заявил РИА Новости президент СБР Владимир Драчев.

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CAS 2—3 марта рассматривал дела российских биатлонисток, в отношении которых МОК принял санкции по итогам Олимпиады в Сочи. Во вторник Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, объявила, что подписи Родченкова на документах, являющихся доказательством по делу Зайцевой, Вилухиной и Романовой, могли быть вставлены туда из другого источника. Позднее МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей. Адвокат спортсменок Алексей Панич заявил РИА Новости, что представленный МОК в CAS документ не объясняет подделку подписей Родченкова.

«Трудно сказать, ошибки или неточности (с подписями Родченкова), или просто так было озвучено. Мы можем говорить об одном, а по факту всё другое. Адвокат сначала говорит одно, потом другое, что его не так поняли. Они молодцы, знают что говорить. Надо аккуратно быть нам, не надо лезть в процесс. Пусть юристы и судьи разбираются, мы можем откомментировать так, что это может помешать процессу. Юристы и адвокаты пусть ведут дело дальше, помогают спортсменам», — сказал Драчев.

«Как бы мы ни комментировали, это решение за третейскими судьями в CAS. Мы можем говорить одно, но решение за ними. Можем говорить по-разному, что такие или такие подписи, что у МОК вся обвинительная часть строится на этом. Но мы меньше погружены в этот процесс. Пусть судьи принимают решения. Не надо комментировать, не находясь в процессе», — добавил он.

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