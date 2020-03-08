Биатлонист Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии
МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов по причине недомогания снялся с гонки с общего старта на этапе Кубка мира в чешском
МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов по причине недомогания снялся с гонки с общего старта на этапе Кубка мира в чешском
«Саша почувствовал недомогание, врач рекомендовал не стартовать», — сказал Белозеров.
Логинов, завоевавший в феврале первое в карьере золото чемпионата мира, в пятницу в
28-летний биатлонист возобновил выступления после пропуска