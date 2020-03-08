Биатлонист Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии

Источник: РИА "Новости"

Масс-старт пройдет в воскресенье, начало — в 15:45 мск. Эта гонка завершит соревновательную программу этапа Кубка мира в Нове-Место.

«Саша почувствовал недомогание, врач рекомендовал не стартовать», — сказал Белозеров.

Логинов, завоевавший в феврале первое в карьере золото чемпионата мира, в пятницу в Нове-Место стал 65-м в спринте. Этот результат стал худшим для него в Кубке мира с января 2018 года.

28-летний биатлонист возобновил выступления после пропуска масс-старта на чемпионате мира в Антхольце. Решение пропустить гонку было вызвано тем, что 22 февраля, за день до старта, итальянская полиция обыскала его гостиничный номер. В отношении спортсмена и его личного тренера Александра Касперовича было открыто уголовное дело в связи с их возможной причастностью к допинговому нарушению.