Губерниев обвинил Тихонова в расцвете допинга в российском биатлоне

Источник: Спорт РИА Новости

Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России (СБР) с 1996 по 2008 год. За применение ЭПО, в частности, был дисквалифицирован Александр Логинов.

«Люди, считающие Валерия Польховского тренером-допингистом, должны помнить, что начало и расцвет ЭПО и все наши проблемы начались при величайшем президенте СБР в мировой истории Александре Тихонове», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.