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16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев обвинил Тихонова в расцвете допинга в российском биатлоне

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что применение эритропоэтина (ЭПО) российскими спортсменами началось при Александре Тихонове.

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Источник: Спорт РИА Новости

Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России (СБР) с 1996 по 2008 год. За применение ЭПО, в частности, был дисквалифицирован Александр Логинов.

«Люди, считающие Валерия Польховского тренером-допингистом, должны помнить, что начало и расцвет ЭПО и все наши проблемы начались при величайшем президенте СБР в мировой истории Александре Тихонове», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее Губерниев опубликовал часть документа из расследования итальянской полиции, которая устроила обыски в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антхольце. Расследование было инициировано IBU после заявлений Тихонова.

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