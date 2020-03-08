Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии
ТАСС, 8 марта. Норвежец Йоханнес Бё выиграл гонку с общего старта на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования в чешском
ТАСС, 8 марта. Норвежец Йоханнес Бё выиграл гонку с общего старта на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования в чешском
Бё преодолел дистанцию за 39 минут 32,7 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял француз Эмильен Жаклен (отставание — 15,1 секунды; 0 промахов), третье — немец Арнд Пайффер (+25,0; 1).
Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший 16-е место. Чемпион мира Александр Логинов не принял участие в гонке.
Следующий этап Кубка мира пройдет
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|39.32,7
|2
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+15,1
|3
|Арнд Пайффер
|Германия
|+25,0
|4
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+27,9
|5
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+27,9
|6
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|+34,1
|7
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+38,9
|8
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+44,8
|9
|Доминик Виндиш
|Италия
|+52,3
|10
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+53,7