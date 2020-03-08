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17:00 (мск), источник: ТАСС

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии

ТАСС, 8 марта. Норвежец Йоханнес Бё выиграл гонку с общего старта на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования в чешском Нове-Место из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом, прошли без зрителей.

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Источник: Reuters

Бё преодолел дистанцию за 39 минут 32,7 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял француз Эмильен Жаклен (отставание — 15,1 секунды; 0 промахов), третье — немец Арнд Пайффер (+25,0; 1).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший 16-е место. Чемпион мира Александр Логинов не принял участие в гонке.

Следующий этап Кубка мира пройдет 12—15 марта в финском Контиолахти.

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    Арнд Пайффер
    Германия
    Германия
08.03.2020 15:45Нове-Место (Чехия)Масс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия39.32,7
2Эмильян ЖакленФранцияФранция+15,1
3Арнд ПайфферГерманияГермания+25,0
4Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+27,9
5Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия+27,9
6Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+34,1
7Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+38,9
8Кантен Фийон МайеФранцияФранция+44,8
9Доминик ВиндишИталияИталия+52,3
10Тарьей БеНорвегияНорвегия+53,7
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