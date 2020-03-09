Мартен Фуркад и Доротея Вирер возглавляют общий зачет Кубка мира по биатлону за два этапа до конца сезона

Источник: РИА "Новости"

Сейчас в активе Мартена Фуркада, который является семикратным обладателем Большого хрустального глобуса, 853 очка. На вторую позицию поднялся норвежец Йохеннес Бё, у которого 810 баллов, третьим идет еще один французский биатлонист Кантен Фийон Майе, набравший 800 очков. Лучший из белорусских биатлонистов Роман Елетнов имеет 117 зачетных баллов и занимает 40-е место. В общем зачете кубка наций мужская сборная Беларуси замыкает первую десятку, набрав 5217 очков. Лидирует команда Норвегии (7749 баллов), на второй позиции сборная Франции (7447), третье место у биатлонистов Германии (6821), замыкает квартет фаворитов команда России (6536).

У женщин личный зачет Кубка планеты возглавляет итальянка Доротея Вирер, у которой 776 очков, на второй строке норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, имеющая 707 баллов, третье место занимает шведка Ханна Эберг, набравшая 705 очков. Белоруска Ирина Кривко находится на 27-й позиции, имея 242 балла. В Кубке наций женская сборная Беларуси набрала 4786 очков и занимает 12-е место. Впереди команда Норвегии (7470), на второй строке биатлонистки Германии (6759), третьей идет команда Франции (6666), четвертая позиция у сборной Швеции (6566), 5-е место у спортсменок России (6128).