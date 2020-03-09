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10:13 (мск), источник: БЕЛТА

Мартен Фуркад и Доротея Вирер возглавляют общий зачет Кубка мира по биатлону за два этапа до конца сезона

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француз Мартен Фуркад сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира по биатлону после финиша седьмого этапа в чешском Нове-Место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сейчас в активе Мартена Фуркада, который является семикратным обладателем Большого хрустального глобуса, 853 очка. На вторую позицию поднялся норвежец Йохеннес Бё, у которого 810 баллов, третьим идет еще один французский биатлонист Кантен Фийон Майе, набравший 800 очков. Лучший из белорусских биатлонистов Роман Елетнов имеет 117 зачетных баллов и занимает 40-е место. В общем зачете кубка наций мужская сборная Беларуси замыкает первую десятку, набрав 5217 очков. Лидирует команда Норвегии (7749 баллов), на второй позиции сборная Франции (7447), третье место у биатлонистов Германии (6821), замыкает квартет фаворитов команда России (6536).

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У женщин личный зачет Кубка планеты возглавляет итальянка Доротея Вирер, у которой 776 очков, на второй строке норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, имеющая 707 баллов, третье место занимает шведка Ханна Эберг, набравшая 705 очков. Белоруска Ирина Кривко находится на 27-й позиции, имея 242 балла. В Кубке наций женская сборная Беларуси набрала 4786 очков и занимает 12-е место. Впереди команда Норвегии (7470), на второй строке биатлонистки Германии (6759), третьей идет команда Франции (6666), четвертая позиция у сборной Швеции (6566), 5-е место у спортсменок России (6128).

Предпоследний кубковый этап пройдет с 12 по 15 марта в финском Контиолахти, а заключительный этап Кубка планеты проведут с 20 по 22 марта в норвежском Холменколлене.

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