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13:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Логинов: Если пропущу этап КМ в Осло, то не из-за болельщиков

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что может пропустить этап Кубка мира в Осло из-за проблем со здоровьем, а не из-за отношения к нему норвежских болельщиков.

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Логинов в воскресенье не выступал в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Заключительные этапы сезона-2019/20 состоятся в финском Контиолахти (12—15 марта) и столице Норвегии Осло (20—22 марта). Логинов, ранее отбывший дисквалификацию за употребление допинга, во время чемпионата мира в Италии подвергся критике со стороны некоторых иностранных спортсменов. Когда россиянин вышел на старт индивидуальной гонки, трибуны с норвежскими болельщиками его освистали.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если физическое состояние не позволяет бороться, никакие лыжи не помогут. Видимо, мой организм не готов сейчас переваривать такую нагрузку. Причина не в лыжах, а во мне: чувствуется слабость, скачет давление. Есть легкие проблемы со здоровьем. И когда кто-то говорит, что я не собираюсь ехать в Осло из-за отношения ко мне норвежских болельщиков, это, конечно, неправда. Не в обиду тем людям, которые выдвигали такую версию. Если и не поеду, то лишь затем, чтобы не причинить вреда здоровью», — приводятся слова Логинова на сайте «Матч ТВ».

«Мне нравится этап в Осло, там всегда много наших. Единственную причину, по которой могу не поехать, уже назвал. Никогда и никому не говорил, что проблема в болельщиках, даже не обсуждал ни с кем эту тему», — добавил он, отметив, что у него «нет коронавируса».

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