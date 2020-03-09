Логинов: Если пропущу этап КМ в Осло, то не из-за болельщиков

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Логинов в воскресенье не выступал в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Заключительные этапы сезона-2019/20 состоятся в финском Контиолахти ( 12—15 марта ) и столице Норвегии Осло ( 20—22 марта ). Логинов, ранее отбывший дисквалификацию за употребление допинга, во время чемпионата мира в Италии подвергся критике со стороны некоторых иностранных спортсменов. Когда россиянин вышел на старт индивидуальной гонки, трибуны с норвежскими болельщиками его освистали.

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«Если физическое состояние не позволяет бороться, никакие лыжи не помогут. Видимо, мой организм не готов сейчас переваривать такую нагрузку. Причина не в лыжах, а во мне: чувствуется слабость, скачет давление. Есть легкие проблемы со здоровьем. И когда кто-то говорит, что я не собираюсь ехать в Осло из-за отношения ко мне норвежских болельщиков, это, конечно, неправда. Не в обиду тем людям, которые выдвигали такую версию. Если и не поеду, то лишь затем, чтобы не причинить вреда здоровью», — приводятся слова Логинова на сайте «Матч ТВ».