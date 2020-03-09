Логинов: Если пропущу этап КМ в Осло, то не из-за болельщиков
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что может пропустить этап Кубка мира в Осло
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что может пропустить этап Кубка мира в Осло
Логинов в воскресенье не выступал в
«Если физическое состояние не позволяет бороться, никакие лыжи не помогут. Видимо, мой организм не готов сейчас переваривать такую нагрузку. Причина не в лыжах, а во мне: чувствуется слабость, скачет давление. Есть легкие проблемы со здоровьем. И когда
«Мне нравится этап в Осло, там всегда много наших. Единственную причину, по которой могу не поехать, уже назвал. Никогда и никому не говорил, что проблема в болельщиках, даже не обсуждал ни с кем эту тему», — добавил он, отметив, что у него «нет коронавируса».