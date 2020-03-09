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13:45 (мск), источник: Матч ТВ

Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский биатлонист Александр Логинов поделился мнением о возможном завершении спортивной карьеры.

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— Заканчивать не собираетесь? Не то Александр Тихонов грозился выпороть вас кнутом. Читали?

— Такое не читаю. Но вопрос непростой. Конкретного ответа не дам. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, здоровье позволит.

Ранее Логинов не принял участия в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сославшись на физическое состояние. Также главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев рассказал, что спортсмен не поедет на заключительный этап Кубка мира в Осло. Выступление Логинова в Контиолахти также под вопросом.

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