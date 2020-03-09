Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры

— Такое не читаю. Но вопрос непростой. Конкретного ответа не дам. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, здоровье позволит.

Ранее Логинов не принял участия в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сославшись на физическое состояние. Также главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев рассказал, что спортсмен не поедет на заключительный этап Кубка мира в Осло. Выступление Логинова в Контиолахти также под вопросом.