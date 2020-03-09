Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры
Российский биатлонист Александр Логинов поделился мнением о возможном завершении спортивной карьеры.
Российский биатлонист Александр Логинов поделился мнением о возможном завершении спортивной карьеры.
— Заканчивать не собираетесь? Не то Александр Тихонов грозился выпороть вас кнутом. Читали?
— Такое не читаю. Но вопрос непростой. Конкретного ответа не дам. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, здоровье позволит.
Ранее Логинов не принял участия в