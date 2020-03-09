Стал известен состав сборной Беларуси на этап КМ по биатлону в Контиолахти
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на восьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на восьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет
Команду у мужчин представят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Максим Воробей, Егор Казаринов и Виктор Кривко. У девушек за награды форума поборются Ирина Кривко, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины, Динара Алимбекова и Аделина Сабитова.
Стартуют соревнования 12 марта мужским спринтом, 13 марта пройдет аналогичная гонка у женщин. Пасьютами продолжатся состязания 14 марта. Завершится этап Кубка мира 15 марта