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18:51 (мск), источник: БЕЛТА

Стал известен состав сборной Беларуси на этап КМ по биатлону в Контиолахти

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на восьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет 12—15 марта в Контиолахти (Финляндия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

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Команду у мужчин представят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Максим Воробей, Егор Казаринов и Виктор Кривко. У девушек за награды форума поборются Ирина Кривко, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины, Динара Алимбекова и Аделина Сабитова.

Стартуют соревнования 12 марта мужским спринтом, 13 марта пройдет аналогичная гонка у женщин. Пасьютами продолжатся состязания 14 марта. Завершится этап Кубка мира 15 марта сингл-микстом и смешанной эстафетой.

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