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12:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гараничев проводит худший сезон в карьере. Драчев считает, что его время уходит

За весь сезон Евгений ни разу не попал в десятку. С этим надо что-то делать.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Возможно, его время проходит, — прокомментировал для ТАСС Владимир Драчев выступление Евгения Гараничева в эстафете в Нове-Место. — Как говорится, Акела промахнулся. Что с ним будет дальше? Время покажет, но у нас есть молодежь, будем ориентироваться на нее.

Не так, чтобы очень корректно. Президент федерации публично списывает своего спортсмена. Который отдал сборной долгие годы и приносил ей медали. В том числе — олимпийскую. Все это не должно делать из Гараничева священную корову сегодня, но уважения со стороны родной федерации он заслуживает. Как и любой другой спортсмен. Или тренер. Вопрос не в том, чтобы черное называть белым, а белое черным. Кто не слепой — и так видит, как сейчас выступает спортсмен. Но когда главный человек в СБР намекает в СМИ, что в спортсмена не особо-то и верят даже там, это вряд ли придает мотивации. Антон Бабиков подтвердит.

Ладно, к этому уже все привыкли. Попробуем разобраться в сути: а так ли сейчас плох Гараничев?

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Слабейший сезон в карьере

На самом деле, новости для Евгения неутешительные. Статистика говорит о том, что нынешний сезон может стать для 32-летнего спортсмена самым грустным в карьере. 29, 44, 29, 28, 53, 56, 41. Это не набор цифр, в которых можно найти какую-то математическую закономерность. Это места Евгения в спринте в этом сезоне.

Впервые спортсмен появился в Кубке мира девять лет назад. Тогда, в Антерсельве, сходу финишировал 13-м. Потом бывало всякое. И хорошее, и плохое. Правда, в последнее время больше второго.

За четыре сезона у Евгения только одно призовое место в личных гонках. Но даже на этом не особенно выразительно фоне нынешняя зима — худшая для тюменца. За восемь этапов Кубка мира не было попаданий даже в десятку. Хотя бежал он на каждом. А место в общем зачете сейчас антирекордное — 33-е.

В этой связи направление мыслей Драчева ясно. Хотя можно было выразиться куда мягче и деликатнее. Да и ссылки на молодежь — большая условность. Весь сезон катали с основой Латыпова и Поршнева. Самых, на взгляд тренеров, перспективных. Но оба набрали очков меньше, чем Гараничев. Который проводит слабейший сезон в карьере. Это о чем-то говорит. Искусственное омоложение в такой ситуации представляется бессмысленным. Как и многое, где используется слово «искусственное».

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Привилегий выступлениями не заслужил

В сборной должны быть лучшие. Те, кто сильнее прямо сейчас. Не в ноябре, на отборах, не в далекой перспективе, а в настоящем моменте. И Евгений, при всей очевидности спада на фоне самого себя, пока все равно третий номер сборной.

Я абсолютно не фанат Гараничева. Его даже близко нельзя назвать профессионалом по части общения со СМИ. Нет у него большой болельщицкой базы как, например, у Бабикова. Да и с руководством федерации и тренерским штабом (Хованцев был против того, чтобы он бежал эстафету на ЧМ) все не гладко.

Но все это не повод досрочно списывать его из сборной. В команде должны быть не «удобные», а сильнейшие. Никаких привилегий своими последними выступлениями Евгений не заслужил. И отбираться в команду на следующий сезон ему придется на общих правах. Нет — тогда нет. А если Гараничев вдруг вынесет всех на отборах — следующей зимой он снова должен быть в сборной.

Понятно, что его лучшие годы позади. Но если у Евгений знает, что пошло не так в этом сезоне и намерен громко хлопнуть дверью в следующем сезоне — почему нет?

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