IBU может отменить этап Кубка мира в Осло из-за коронавируса
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о возможной отмене девятого этапа Кубка мира в Осло. IBU принял рекомендации норвежских властей по поводу ситуации с коронавирусом.
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о возможной отмене девятого этапа Кубка мира в Осло. IBU принял рекомендации норвежских властей по поводу ситуации с коронавирусом.
«IBU принял к сведению рекомендацию властей Норвегии об отмене мероприятий с количеством участников 500 и более. IBU и организаторы находятся в контакте с властями, чтобы понять последствия/детали, в частности, может ли вообще состояться этап Кубка мира в Осло на следующей неделе», — говорится в заявлении IBU.
Этап Кубка мира в Холменколлене (часть одного из районов Осло) должен пройти с 20 по 22 марта.