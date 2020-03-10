Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
10 марта, источник: Sport24

IBU может отменить этап Кубка мира в Осло из-за коронавируса

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о возможной отмене девятого этапа Кубка мира в Осло. IBU принял рекомендации норвежских властей по поводу ситуации с коронавирусом.

Наверх
Источник: shutterstock.com

«IBU принял к сведению рекомендацию властей Норвегии об отмене мероприятий с количеством участников 500 и более. IBU и организаторы находятся в контакте с властями, чтобы понять последствия/детали, в частности, может ли вообще состояться этап Кубка мира в Осло на следующей неделе», — говорится в заявлении IBU.

Этап Кубка мира в Холменколлене (часть одного из районов Осло) должен пройти с 20 по 22 марта.

Читайте также
Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
6 марта© Ньюстюб
Кубок мира
Общий зачет
 Загадочная смерть украинской шахматистки в Москве. Это было не самоубийство...
Канделаки посоветовала, как пережить падение рубля
Коронавирус vs европейский футбол: смертельная схватка
«Динамо» одержало третью победу в серии плей-офф со «Спартаком»
«Ливерпуль» надеется на магию в ЛЧ, «ПСЖ» ждет чуда от Неймара
Широков: Страдать из-за запрета будут болельщики «Спартака»
«Лейпциг» борется с «Тоттенхэмом» за 1/4 финала ЛЧ (трансляция)
В США раскрыли крупную допинговую схему
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь