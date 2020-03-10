IBU может отменить этап Кубка мира в Осло из-за коронавируса

«IBU принял к сведению рекомендацию властей Норвегии об отмене мероприятий с количеством участников 500 и более. IBU и организаторы находятся в контакте с властями, чтобы понять последствия/детали, в частности, может ли вообще состояться этап Кубка мира в Осло на следующей неделе», — говорится в заявлении IBU.