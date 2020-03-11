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09:54 (мск), источник: БЕЛТА

Индивидуальными гонками стартует ЧЕ по биатлону среди юниоров в Хохфильцене

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальными гонками стартует сегодня чемпионат Европы по биатлону среди юниоров в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Начнутся состязания в 12.00 среди юношей, которым предстоит преодолеть 15 км. В гонке выступят белорусы Илья Авсеенко, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Александр Кошин и Святослав Зайченко.

В 15.30 на старт выйдут девушки. Беларусь представят Алина Пильчук, Дарья Кудаева и Карина Ануфриенко.

Сингл-микст и смешанная эстафета намечены на 12 марта. Спринты пройдут 14 марта. Завершится юниорский чемпионат Европы 15 марта пасьютами.

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