Индивидуальными гонками стартует ЧЕ по биатлону среди юниоров в Хохфильцене

Индивидуальными гонками стартует ЧЕ по биатлону среди юниоров в Хохфильцене

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальными гонками стартует сегодня чемпионат Европы по биатлону среди юниоров в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.