Логинов пропустит этап Кубка мира в Осло, там к сборной присоединятся Стрельцов и Томшин

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28-летний Логинов по причине недомогания снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, который завершился в воскресенье. Также он рискует пропустить предстоящий старт в Контиолахти (Финляндия), запланированный на 12—15 марта . Этап в Норвегии пройдет с 20 по 22 марта.

Предполагается, что в Осло российскую команду также представят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Никита Поршнев.

Стрельцов и Томшин большую часть сезона выступали в Кубке Международного союза биатлонистов (IBU). Первый в общем зачете занял третье место, второй — шестое.

Логинов на этапе в Чехии возобновил выступления после пропуска масс-старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Решение пропустить гонку было вызвано тем, что 22 февраля, за день до старта, итальянская полиция обыскала его гостиничный номер.