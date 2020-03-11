Хованцев рассказал, почему Логинов пропустит этап КМ в Норвегии

«Он давно это решил. У него есть личные вопросы, которые он будет решать. Испугался ли Саша давления со стороны норвежских болельщиков? Это не главное. Можно по-разному понимать, испугался он или просто не хочет этого. Мы тоже были возмущены поведением болельщиков на чемпионате мира. В общем, скажу, что личные проблемы. Если хотите персональных объяснений, лучше обратитесь с Логинову», — цитирует Хованцева Спорт день за днем.