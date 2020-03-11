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20:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хованцев рассказал, почему Логинов пропустит этап КМ в Норвегии

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал решение биатлониста Александра Логинова не участвовать в заключительном этапе Кубка мира в Норвегии.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Логинов был освистан норвежскими болельщиками на чемпионате мира в Италии.

«Он давно это решил. У него есть личные вопросы, которые он будет решать. Испугался ли Саша давления со стороны норвежских болельщиков? Это не главное. Можно по-разному понимать, испугался он или просто не хочет этого. Мы тоже были возмущены поведением болельщиков на чемпионате мира. В общем, скажу, что личные проблемы. Если хотите персональных объяснений, лучше обратитесь с Логинову», — цитирует Хованцева Спорт день за днем.

При этом тренер подтвердил, что биатлонист выступит на этапе в Финляндии.

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15:00 (мск)© Ньюстюб
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