Губерниев: Этап в Контиолахти могут отменить. Всё очень серьёзно!
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) может быть отменён.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) может быть отменён.
Соревнования запланированы на
«Этап в Контиолахти могут отменить с завтрашнего дня! Ждём решения властей! Сегодня биатлонная гонка будет. Всё очень серьёзно», — написал Губерниев в своём
Затем Дмитрий добавил: «И даже сегодняшний старт могут отменить».
На сегодня в Контиолахти запланирована мужская спринтерская гонка.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.