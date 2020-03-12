Губерниев: Этап в Контиолахти могут отменить. Всё очень серьёзно!

Источник: РИА "Новости"

Соревнования запланированы на 12—15 марта . Ранее многие спортивные соревнования в Европе были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

«Этап в Контиолахти могут отменить с завтрашнего дня! Ждём решения властей! Сегодня биатлонная гонка будет. Всё очень серьёзно», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Затем Дмитрий добавил: «И даже сегодняшний старт могут отменить».

На сегодня в Контиолахти запланирована мужская спринтерская гонка.