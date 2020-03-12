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12 марта, источник: Чемпионат.com

Губерниев: Этап в Контиолахти могут отменить. Всё очень серьёзно!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) может быть отменён.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования запланированы на 12—15 марта. Ранее многие спортивные соревнования в Европе были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

«Этап в Контиолахти могут отменить с завтрашнего дня! Ждём решения властей! Сегодня биатлонная гонка будет. Всё очень серьёзно», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Затем Дмитрий добавил: «И даже сегодняшний старт могут отменить».

На сегодня в Контиолахти запланирована мужская спринтерская гонка.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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