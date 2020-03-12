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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мужская спринтерская гонка на КМ по биатлону пройдет без зрителей

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) в четверг пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, об этом сообщается в официальном Twitter соревнований.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Согласно линии правительства Финляндии, мужская спринтерская гонка в четверг пройдет без зрителей. Мы приносим свои извинения партнерам, общественности и другим заинтересованным сторонам», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

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