Мужская спринтерская гонка на КМ по биатлону пройдет без зрителей

«Согласно линии правительства Финляндии, мужская спринтерская гонка в четверг пройдет без зрителей. Мы приносим свои извинения партнерам, общественности и другим заинтересованным сторонам», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.