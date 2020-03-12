Этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене отменен из-за коронавируса
ТАСС, 12 марта. Заключительный этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в норвежском Холменколлене
ТАСС, 12 марта. Заключительный этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в норвежском Холменколлене
Решение об отмене соревнований принял муниципалитет Осло в рамках борьбы с распространением коронавируса. Холменколлен является пригородом норвежской столицы.
Таким образом, этап Кубка мира, который пройдет
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.