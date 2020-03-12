Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
18:01 (мск), источник: ТАСС

Драчев после отмены этапа КМ заявил, что здоровье биатлонистов важнее финансовых потерь

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Финансовые потери в связи с отменой этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене не так важны, если речь идет о здоровье спортсменов и болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В четверг стало известно, что заключительный в сезоне этап Кубка мира по биатлону отменен из-за распространения нового коронавируса. По этой же причине проходящий в финском Контиолахти этап проходит без зрителей.

«Сейчас не о финансовых потерях надо думать, а беречь спортсменов, — сказал Драчев. — В любом случае даже в этой ситуации надо искать положительные моменты: у биатлонистов будет больше времени, чтобы отдохнуть и лучше подготовиться к чемпионату России, который должен пройти в конце марта».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

Кубок мира
Общий зачет
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Похоже, ЛЧ скоро отменят. «Реал» и «Ювентус» уже на карантине
Этап Кубка мира по биатлону в Норвегии отменен
СМИ: IIHF в ближайшее время объявит об отмене ЧМ по хоккею
У трех игроков «Лестера» проявились симптомы коронавируса
Самые красивые подруги и жены гонщиков Формулы-1 (фото)
Емельяненко объявил о подписании контракта на бой с Минеевым
На родине Олимпиад от солнечных лучей зажгли огонь для Игр-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь