Драчев после отмены этапа КМ заявил, что здоровье биатлонистов важнее финансовых потерь

Источник: РИА "Новости"

В четверг стало известно, что заключительный в сезоне этап Кубка мира по биатлону отменен из-за распространения нового коронавируса. По этой же причине проходящий в финском Контиолахти этап проходит без зрителей.

«Сейчас не о финансовых потерях надо думать, а беречь спортсменов, — сказал Драчев. — В любом случае даже в этой ситуации надо искать положительные моменты: у биатлонистов будет больше времени, чтобы отдохнуть и лучше подготовиться к чемпионату России, который должен пройти в конце марта».