Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
18:16 (мск), источник: ТАСС

Драчев: Коронавирус не помешает проведению чемпионата России по биатлону

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Распространение коронавируса не должно помешать проведению в Ханты-Мансийске чемпионата России по биатлону. Об этом ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В четверг стало известно, что заключительный в сезоне этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене отменен из-за распространения нового коронавируса. По этой же причине проходящий в финском Контиолахти этап проходит без зрителей.

«Чемпионат России состоится, никаких предпосылок к его отмене нет, — сказал Драчев. — При этом, конечно, будем отслеживать развитие ситуации».

Чемпионат России продлится с 27 марта по 2 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Похоже, ЛЧ скоро отменят. «Реал» и «Ювентус» уже на карантине
Этап Кубка мира по биатлону в Норвегии отменен
СМИ: IIHF в ближайшее время объявит об отмене ЧМ по хоккею
У трех игроков «Лестера» проявились симптомы коронавируса
Самые красивые подруги и жены гонщиков Формулы-1 (фото)
Емельяненко объявил о подписании контракта на бой с Минеевым
На родине Олимпиад от солнечных лучей зажгли огонь для Игр-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь