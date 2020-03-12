Драчев: Коронавирус не помешает проведению чемпионата России по биатлону

Источник: РИА "Новости"

В четверг стало известно, что заключительный в сезоне этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене отменен из-за распространения нового коронавируса. По этой же причине проходящий в финском Контиолахти этап проходит без зрителей.

«Чемпионат России состоится, никаких предпосылок к его отмене нет, — сказал Драчев. — При этом, конечно, будем отслеживать развитие ситуации».

Чемпионат России продлится с 27 марта по 2 апреля.