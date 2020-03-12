Драчев: Коронавирус не помешает проведению чемпионата России по биатлону
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Распространение коронавируса не должно помешать проведению в
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Распространение коронавируса не должно помешать проведению в
В четверг стало известно, что заключительный в сезоне этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене отменен
«Чемпионат России состоится, никаких предпосылок к его отмене нет, — сказал Драчев. — При этом, конечно, будем отслеживать развитие ситуации».
Чемпионат России продлится с 27 марта по 2 апреля.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.