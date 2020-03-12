Фуркад в восьмой раз стал победителем спринтерского зачета Кубка мира по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Норвежец показал результат 22 минуты 27,8 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Вторым стал француз Мартен Фуркад (отставание 21,1; 0 промахов), третье место занял Эмильен Жаклен (+22,3; 0). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который показал 14-е время (+58,7; 0), Александр Логинов занял 18-е место (+1.12,9; 1), Евгений Гараничев — 31-е (+1.36,7; 1), Эдуард Латыпов — 36-е (+1.45,0; 2), Карим Халили — 42-е (+1.54,5; 1), Никита Поршнев — 62-е (+2.26,1; 2).

В спринтерском зачете этого сезона победил Фуркад, набрав 360 очков, второе место занял Фийон-Майе (324), третье — Бё (323), Логинов — шестой (274). До этого Фуркад побеждал с 2012 по 2018 годы, в прошлом сезоне лучшим стал Бё. Общий зачет Кубка мира также возглавляет Фуркад, который набрал 880 очков, второе место занимает Бё (870), третье место занимает француз Кентен Фийон-Майе (814). Среди россиян наивысшую строчку занимает Александр Логинов, который с 593 очками идет восьмым.

В четверг Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о проведении без зрителей всех гонок этапа, запланированного на 12—15 марта . Соревнования в Контиолахти должны продолжиться 13 марта женским спринтом на 7,5 км. Заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене отменен из-за коронавируса.