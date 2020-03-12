Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Фуркад — 2-й, Смольский — 16-й

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Фуркад — 2-й, Смольский — 16-й

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в спринте на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.