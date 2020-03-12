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12 марта, источник: БЕЛТА

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Фуркад — 2-й, Смольский — 16-й

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в спринте на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Норвежец без промахов преодолел спринтерскую гонку в 10 км за 22 мин. 27,8 сек.

Второе место занял француз Мартен Фуркад (отставание 21,1 сек., 0+0). На третьей позиции расположился его партнер по команде Эмильен Жаклен (отставание 22,3 сек., 0+0).

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Во время загрузки произошла ошибка.

Лучший результат среди белорусских парней показал Антон Смольский — 16-е место. Сергей Бочарников расположился на 34-й позиции, Роман Елетнов стал 39-м, Максим Воробей — 85-м.

Всего финишировало 100 спортсменов.

Продолжатся состязания 13 марта спринтом у женщин. Гонки преследования пройдут 14 марта. Завершится этап Кубка мира 15 марта сингл-микстом и смешанной эстафетой.

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12.03.2020 17:30Контиолахти (Финляндия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия22.27,8
2Мартен ФуркадФранцияФранция+21,1
3Эмильян ЖакленФранцияФранция+22,3
4Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+30,6
5Тарьей БеНорвегияНорвегия+34,0
6Бенедикт ДолльГерманияГермания+34,1
7Кантен Фийон МайеФранцияФранция+39,7
8Симон ДестьеФранцияФранция+40,8
9Арнд ПайфферГерманияГермания+48,4
10Штурла ЛегрейдНорвегияНорвегия+51,9
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