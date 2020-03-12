Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Фуркад — 2-й, Смольский — 16-й

Норвежец без промахов преодолел спринтерскую гонку в 10 км за 22 мин. 27,8 сек.
Второе место занял француз Мартен Фуркад (отставание 21,1 сек., 0+0). На третьей позиции расположился его партнер по команде Эмильен Жаклен (отставание 22,3 сек., 0+0).
Лучший результат среди белорусских парней показал Антон Смольский — 16-е место. Сергей Бочарников расположился на 34-й позиции, Роман Елетнов стал 39-м, Максим Воробей — 85-м.
Всего финишировало 100 спортсменов.
Продолжатся состязания 13 марта спринтом у женщин. Гонки преследования пройдут 14 марта. Завершится этап Кубка мира 15 марта сингл-микстом и смешанной эстафетой.