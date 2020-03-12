«После этого этапа сезон не заканчиваю». Логинов — о проблемах в Нове-Место, норвежских болельщиках и досрочном завершении розыгрыша КМ

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— Связать пока это (проблемы со здоровьем в Нове-Место) ни с чем не могу. Была слабость в мышцах, но температура отсутствовала, как и признаки ОРВИ. Надеюсь, что пять дней отдыха скажутся положительно. Попытался сделать тут развивающую работу. Не скажу, что у меня сейчас есть суперпрыткость, но надеюсь, что будет получше, — сказал Логинов в интервью корреспонденту «Матч ТВ» Илье Трифанову.

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Логинов заявил, что собирается принять участие в чемпионате России в Ханты-Мансийске. Ранее Александр собирался досрочно завершить кубковый сезон, не поехав на финальный этап КМ в норвежский Холменколлен. Но в четверг IBU объявил об отмене норвежского этапа из-за распространения коронавируса.

— В любом случае после этого этапа сезон не заканчиваю, впереди еще чемпионат России в Ханты-Мансийске. Это неправда, что я решил не ехать в Холменколлен из-за поведения норвежских болельщиков. Там отличные болельщики, много русских. Сказал тогда о своем решении, потому что после прилета из Норвегии могут отправить на карантин. Две недели — это очень много. А я все-таки хочу к семье, и опять-таки ЧР еще.

Также Логинов рассказал, что до сих пор не получил обратно личные вещи, которые у него забрали итальянские карабинеры во время обыска в номере во время чемпионата мира в Антхольце.

— Ничего не вернули и не знаю, когда вернут. Осведомленности у меня никакой нет. Даже если все данные там (в гаджетах) осталось, пусть проверяют, мне скрывать нечего. Александр Логинов

Какого конца этой истории жду? Я даже не хочу говорить о каком-то исходе. Для меня он один. Мне важно, чтобы в этой ситуации разобрались.