Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
11:33 (мск), источник: БЕЛТА

Женской спринтерской гонкой продолжится восьмой этап КМ по биатлону в Контиолахти

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женской спринтерской гонкой продолжится сегодня восьмой этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Гонка на 7,5 км начнется в 17.30. В состав белорусской команды вошли Елена Кручинкина, Анна Сола, Динара Алимбекова и Ирина Кручинкина.

Лучший результат среди белорусских парней в аналогичной гонке 12 марта показал Антон Смольский, занявший 16-е место. Победил норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Фуркад — 2-й, Смольский — 16-йНорвежец без промахов преодолел спринтерскую гонку в 10 км за 22 мин. 27,8 сек. Второе место занял француз Мартен Фуркад (отставание 21,1 сек ., 0+0). На третьей позиции расположился его партнер по команде Эмильен Жаклен (отставание 22,3 сек ., 0+0).

Продолжатся состязания гонками преследования 14 марта. Завершится этап Кубка мира 15 марта сингл-микстом и смешанной эстафетой.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Максим Галкин разместил забавное видео с Пригожиным и Кридом
Похоже, Евро-2020 тоже перенесут. Но у ФИФА есть планы на лето
Матч между «Ахматом» и «Динамо» откроет 22-й тур РПЛ
В Нью-Йорке запретили массовые мероприятия. Что с боем Хабиба?
У Артеты коронавирус. Кажется, теперь АПЛ тоже прервет сезон
«МЮ» не остановить! Обзор матчей Лиги Европы
Новые рекорды Овечкина под угрозой. НХЛ приостановила сезон
Чемпионат Англии приостановлен до апреля из-за коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь