Женской спринтерской гонкой продолжится восьмой этап КМ по биатлону в Контиолахти

Гонка на 7,5 км начнется в 17.30. В состав белорусской команды вошли Елена Кручинкина, Анна Сола, Динара Алимбекова и Ирина Кручинкина.

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Фуркад — 2-й, Смольский — 16-йНорвежец без промахов преодолел спринтерскую гонку в 10 км за 22 мин. 27,8 сек. Второе место занял француз Мартен Фуркад (отставание 21,1 сек ., 0+0). На третьей позиции расположился его партнер по команде Эмильен Жаклен (отставание 22,3 сек ., 0+0).