Немка Херрман выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Херрман преодолела 7,5 км за 20 минут 0,5 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второй стала еще одна спортсменка из Германии Франциска Пройс (отставание 20,1; 1 промах). Третье место заняла норвежка Тириль Экхофф (+32,3; 2). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла седьмое место (+47,9; 0).

Еще одна российская биатлонистка Ирина Старых заняла 24-е место (+1.25,1; 2), Светлана Миронова — 43-е (+1.52,1; 3), Екатерина Юрлова-Перхт — 46-е (+1.56,4; 3), Кристина Резцова — 64-е (+2.42,7; 4).

В спринтерском зачете Кубка мира победу одержала Херрман, которая набрала 314 очков. На втором месте расположилась итальянка Доротея Вирер (305), на третьем — Экхофф (283). Лучшей из российских биатлонисток стала Миронова, заняв 16-е место (142), Куклина — 25-я (113), Юрлова-Перхт — 32-я (92), Резцова — 64-я (22), Старых — 68-я (18), Тамара Воронина — 73-я (12), Анастасия Поршнева — 74-я (12).

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В общем зачете лидирует Вирер (781), на втором месте находится Экхофф (755), на третьем — Херрман (720). Юрлова-Перхт занимает 18-е место (344), Куклина — 20-е (307), Миронова — 23-е (270), Старых — 45-е (113), Резцова — 56-е (66), Воронина — 65-е (44), Поршнева — 82-е (12). В зачете Кубка наций россиянки занимают пятое место (6479), первыми идут норвежки (7865), вторыми — немки (7202), третьими — француженки (7058).