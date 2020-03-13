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19:01 (мск), источник: ТАСС

Немка Херрман выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

ТАСС, 13 марта. Немецкая биатлонистка Дениз Херрман победила в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Соревнования прошли без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Источник: РИА "Новости"

Херрман преодолела 7,5 км за 20 минут 0,5 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второй стала еще одна спортсменка из Германии Франциска Пройс (отставание 20,1; 1 промах). Третье место заняла норвежка Тириль Экхофф (+32,3; 2). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла седьмое место (+47,9; 0).

Еще одна российская биатлонистка Ирина Старых заняла 24-е место (+1.25,1; 2), Светлана Миронова — 43-е (+1.52,1; 3), Екатерина Юрлова-Перхт — 46-е (+1.56,4; 3), Кристина Резцова — 64-е (+2.42,7; 4).

В спринтерском зачете Кубка мира победу одержала Херрман, которая набрала 314 очков. На втором месте расположилась итальянка Доротея Вирер (305), на третьем — Экхофф (283). Лучшей из российских биатлонисток стала Миронова, заняв 16-е место (142), Куклина — 25-я (113), Юрлова-Перхт — 32-я (92), Резцова — 64-я (22), Старых — 68-я (18), Тамара Воронина — 73-я (12), Анастасия Поршнева — 74-я (12).

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В общем зачете лидирует Вирер (781), на втором месте находится Экхофф (755), на третьем — Херрман (720). Юрлова-Перхт занимает 18-е место (344), Куклина — 20-е (307), Миронова — 23-е (270), Старых — 45-е (113), Резцова — 56-е (66), Воронина — 65-е (44), Поршнева — 82-е (12). В зачете Кубка наций россиянки занимают пятое место (6479), первыми идут норвежки (7865), вторыми — немки (7202), третьими — француженки (7058).

Международный союз биатлонистов (IBU) в четверг объявил о проведении без зрителей всех гонок этапа в Финляндии (12—15 марта). В субботу пройдут мужская и женская гонки преследования. Заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене отменен из-за коронавируса.

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28 февраля© Ньюстюб
  • 1
    Дениза Херманн
    Германия
    Германия
  • 2
    Франциска Пройсс
    Германия
    Германия
  • 3
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
13.03.2020 17:30Контиолахти (Финляндия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Дениза ХерманнГерманияГермания20.00,5
2Франциска ПройссГерманияГермания+20,1
3Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+32,3
4Лиза ВиттоцциИталияИталия+37,1
5Маркета ДавидоваЧехияЧехия+42,5
6Моника ХойнишПольшаПольша+47,3
7Лариса КуклинаРоссияРоссия+47,9
8Хло ШевальеФранцияФранция+51,5
9Ингрид ТаннревольНорвегияНорвегия+52,6
10Селина ГаспаринШвейцарияШвейцария+55,2
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