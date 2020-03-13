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13 марта, источник: БЕЛТА

Немка Дениз Херманн выиграла спринт на восьмом этапе КМ по биатлону в Контиолахти

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая биатлонистка Дениз Херманн выиграла спринт на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дениз Херманн преодолела 7,5 км за 20 мин. 0,5 сек. Ее партнерша по команде Франциска Пройс стала второй (отставание 20,1 сек.). Бронзовую награду завоевала норвежская спортсменка Тириль Экхофф (отставание 32,3 сек.).

Белоруска Елена Кручинкина стала 16-й, Ирина Кручинкина заняла 50-е место. Динара Алимбекова расположилась на 88-й строке итогового протокола.

Всего финишировало 95 спортсменок.

Лучший результат среди белорусских парней в аналогичной гонке 12 марта показал Антон Смольский, занявший 16-е место. Победил норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Продолжатся состязания гонками преследования 14 марта. Завершится этап Кубка мира 15 марта сингл-микстом и смешанной эстафетой.

  • 1
    Дениза Херманн
    Германия
    Германия
  • 2
    Франциска Пройсс
    Германия
    Германия
  • 3
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
13.03.2020 17:30Контиолахти (Финляндия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Дениза ХерманнГерманияГермания20.00,5
2Франциска ПройссГерманияГермания+20,1
3Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+32,3
4Лиза ВиттоцциИталияИталия+37,1
5Маркета ДавидоваЧехияЧехия+42,5
6Моника ХойнишПольшаПольша+47,3
7Лариса КуклинаРоссияРоссия+47,9
8Хло ШевальеФранцияФранция+51,5
9Ингрид ТаннревольНорвегияНорвегия+52,6
10Селина ГаспаринШвейцарияШвейцария+55,2
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