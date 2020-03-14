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18:08 (мск), источник: Матч ТВ

«Мы были к этому готовы в начале сезона». Домрачева объяснила, почему Бьорндален был разочарован решением Фуркада

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева догадывалась о том, что Мартен Фуркад завершит карьеру в 2020 году, еще в начале нынешнего сезона.

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Источник: РИА "Новости"

— Если честно, мы были к этому готовы в начале-середине сезона. С нашей командой работает французский тренер, который долго работал с Мартеном. Он выдвигал такие предположения, поэтому мы не удивились. Мартен ко многим подошел, сообщил лично.

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Для каждого свое время. Сейчас пришло время и для Мартена. Уле (Эйнар Бьорндален) был несколько разочарован, потому что Мартен немного не принял вызов сложности, тяжелых ситуаций. Он надеялся, что Фуркад продолжит до Олимпиады-2022. Он не всегда был честен с соперниками на дистанции. Многие запомнят снежные сугробы на ковриках на огневых рубежах, свое ведение гонки, ускорение перед рубежами. Этим он и уникален. Во многом он благодаря этому добивался своих побед. Надеюсь, Мартен поддаст огонька в последней гонке, — сказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».

Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира. Француз семь лет подряд завоевывал Большой хрустальный глобус и в заключительной гонке в карьере поборолся за восьмой трофей.

Последней гонкой в профессиональной карьере Фуркада стал пасьют на этапе Кубка мира в Контиолахти.

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