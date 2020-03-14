«Мы были к этому готовы в начале сезона». Домрачева объяснила, почему Бьорндален был разочарован решением Фуркада

— Если честно, мы были к этому готовы в начале-середине сезона. С нашей командой работает французский тренер, который долго работал с Мартеном. Он выдвигал такие предположения, поэтому мы не удивились. Мартен ко многим подошел, сообщил лично.

Для каждого свое время. Сейчас пришло время и для Мартена. Уле (Эйнар Бьорндален) был несколько разочарован, потому что Мартен немного не принял вызов сложности, тяжелых ситуаций. Он надеялся, что Фуркад продолжит до Олимпиады-2022. Он не всегда был честен с соперниками на дистанции. Многие запомнят снежные сугробы на ковриках на огневых рубежах, свое ведение гонки, ускорение перед рубежами. Этим он и уникален. Во многом он благодаря этому добивался своих побед. Надеюсь, Мартен поддаст огонька в последней гонке, — сказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».