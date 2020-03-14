Фуркад одержал победу в последней гонке в карьере
ТАСС, 14 марта. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Спортсмен провел последнюю гонку в карьере.
ТАСС, 14 марта. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Спортсмен провел последнюю гонку в карьере.
31-летний Фуркад показал результат 31 минута 25,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Кентен
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял четвертое место в гонке (+8,3; 4), этого результата хватило для победы в общем зачете Кубка мира. Фуркад закончил сезон на второй позиции. Спортсменов разделили 2 очка.
Лучшим из россиян в гонке стал Александр Логинов, который финишировал на седьмой позиции (+24,0; 2). Евгений Гараничев стал 15-м (+1.08,7; 1), Карим Халили — 25-м (+2.00,2; 0), Эдуард Латыпов — 41-м (+3.46,4; 6), Матвей Елисеев — 46-м (+4.29,8; 11).
Фуркад является рекордсменом по количеству побед в Кубке мира (7). Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз, при этом оба спортсмена лидируют по числу личных наград на мировых первенствах (11). Пять раз Фуркад завоевывал золото Олимпийских игр, дважды — серебро.
Этап Кубка мира в Контиолахти стал заключительным в сезоне после отмены этапа в норвежском Холменколлене
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|31.25,4
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+02,9
|3
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+04,5
|4
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+08,3
|5
|Арнд Пайффер
|Германия
|+14,1
|6
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+15,6
|7
|Александр Логинов
|Россия
|+24,0
|8
|Мартин Понсилуома
|Швеция
|+29,8
|9
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+36,5
|10
|Лукас Хофер
|Италия
|+42,0