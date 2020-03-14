Фуркад одержал победу в последней гонке в карьере

Источник: РИА "Новости"

31-летний Фуркад показал результат 31 минута 25,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Кентен Фийон-Майе (+2,9; 2 промаха), третьим стал еще один француз Эмильен Жаклен (+4,5; 4).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c6892e16496229906b18" data-vnd="c6892e16496229906b18" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c6892e16496229906b18" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял четвертое место в гонке (+8,3; 4), этого результата хватило для победы в общем зачете Кубка мира. Фуркад закончил сезон на второй позиции. Спортсменов разделили 2 очка.

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Лучшим из россиян в гонке стал Александр Логинов, который финишировал на седьмой позиции (+24,0; 2). Евгений Гараничев стал 15-м (+1.08,7; 1), Карим Халили — 25-м (+2.00,2; 0), Эдуард Латыпов — 41-м (+3.46,4; 6), Матвей Елисеев — 46-м (+4.29,8; 11).

Фуркад является рекордсменом по количеству побед в Кубке мира (7). Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз, при этом оба спортсмена лидируют по числу личных наград на мировых первенствах (11). Пять раз Фуркад завоевывал золото Олимпийских игр, дважды — серебро.