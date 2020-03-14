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16:29 (мск), источник: ТАСС

Фуркад одержал победу в последней гонке в карьере

ТАСС, 14 марта. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Спортсмен провел последнюю гонку в карьере.

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Источник: РИА "Новости"

31-летний Фуркад показал результат 31 минута 25,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Кентен Фийон-Майе (+2,9; 2 промаха), третьим стал еще один француз Эмильен Жаклен (+4,5; 4).

Во время загрузки произошла ошибка.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял четвертое место в гонке (+8,3; 4), этого результата хватило для победы в общем зачете Кубка мира. Фуркад закончил сезон на второй позиции. Спортсменов разделили 2 очка.

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Лучшим из россиян в гонке стал Александр Логинов, который финишировал на седьмой позиции (+24,0; 2). Евгений Гараничев стал 15-м (+1.08,7; 1), Карим Халили — 25-м (+2.00,2; 0), Эдуард Латыпов — 41-м (+3.46,4; 6), Матвей Елисеев — 46-м (+4.29,8; 11).

Фуркад является рекордсменом по количеству побед в Кубке мира (7). Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз, при этом оба спортсмена лидируют по числу личных наград на мировых первенствах (11). Пять раз Фуркад завоевывал золото Олимпийских игр, дважды — серебро.

Этап Кубка мира в Контиолахти стал заключительным в сезоне после отмены этапа в норвежском Холменколлене из-за распространения коронавируса.

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14.03.2020 15:45Контиолахти (Финляндия)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Мартен ФуркадФранцияФранция31.25,4
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+02,9
3Эмильян ЖакленФранцияФранция+04,5
4Йоханнес БеНорвегияНорвегия+08,3
5Арнд ПайфферГерманияГермания+14,1
6Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия+15,6
7Александр ЛогиновРоссияРоссия+24,0
8Мартин ПонсилуомаШвецияШвеция+29,8
9Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+36,5
10Лукас ХоферИталияИталия+42,0
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