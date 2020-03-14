Анфиса Резцова ответила критикам биатлониста Логинова цитатой из Библии

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Логинов в феврале впервые в карьере стал чемпионом мира. После завоевания награды несколько иностранных спортсменов в очередной раз выразили недовольство тем, что спортсмен не извинился за допинговое нарушение и публично не объяснил причину, по которой семь лет назад в его организм попал эритропоэтин.

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«Саше Логинову надо бегать и не сдаваться, — сказала Резцова. — После событий на чемпионате мира в Италии он находится в тяжелом положении, но все же продолжает бороться, причем практически без какой-либо поддержки — он один вынужден отбиваться от журналистов и соперников, которым я хочу напомнить фразу “не судите, да не судимы будете”. Я Сашу очень уважаю, он порядочный парень. Он с уважением относится к соперникам, никого не оскорбляет, не пижонит, пальцы не гнет, ведет себя тактично».

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«Он никогда никого не обидел. Когда придет время, он все расскажет, так что лезть к нему в душу не стоит. Пусть выступает как минимум до Олимпиады. Он же сейчас в расцвете сил, ему еще бегать и бегать. На ближайших Играх он должен выступить, сто процентов. Желаю ему не заканчивать и не сдаваться», — добавила она.

Логинов был дисквалифицирован в общей сложности на три года за то, что в его пробах (одна из них была взята в ноябре 2013 года) был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин — запрещенный препарат, который может попасть в организм только с помощью инъекций.

28-летний спортсмен в недавнем общении с журналистами заявил, что считает себя невиновным в нарушении антидопинговых правил, однако подробности дела раскрывать не стал.

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