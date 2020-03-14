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17:10 (мск), источник: ТАСС

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл общий зачет Кубка мира

ТАСС, 14 марта. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял четвертое место в гонке преследования на 12,5 км и одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20. Этап Кубка мира в финском Контиолахти стал заключительным в сезоне после отмены этапа в норвежском Холменколлене из-за угрозы распространения коронавируса.

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Источник: Reuters

Весь призовой подиум в гонке преследования заняли спортсмены из Франции. Победу одержал Мартен Фуркад, преодолевший дистанцию за 31 минуту 25,4 секунды и допустивший три промаха на четырех огневых рубежах, для него гонка преследования в Контиолахти стала последней в карьере. Второе место занял его соотечественник Кентен Фийон Майе (отставание — 2,9 секунды; 2 промаха), третьим стал Эмильен Жаклен (+4,5; 4). Россиянин Александр Логинов стал седьмым (+24,0; 2), Евгений Гараничев — 15-м (+1.08,7; 1), Карим Халили — 25-м (+2.00,2; 0), он впервые в карьере набрал очки в зачете Кубка мира, Эдуард Латыпов — 41-м (+3.46,4; 6), Матвей Елисеев — 46-м (+4.29,9; 11).

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Бё занял первое место в общем зачете Кубка мира, набрав 913 очков. Второе место занял француз Мартен Фуркад, записавший себе в активе по итогам сезона 911 очков, для него гонка преследования в Контиолахти стала последней в карьере. Третьим стал его соотечественник Фийон Майе (843 очка). Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший седьмое место (629), Елисеев стал 15-м (422), Гараничев — 32-м (174), признанный по итогам сезона новичком года Никита Поршнев — 39-м (130), Латыпов — 52-м (74), Кирилл Стрельцов — 62-м (46), Дмитрий Малышко — 69-м (32), Антон Бабиков — 27-м (27), Халили — 77-м (16).

В зачете гонок преследования победу одержал Жаклен, набравший 232 очка. Второе и третье место заняли Фуркад и Фийон-Майе, набравшие по 230 очков. Логинов стал пятым (197), Гараничев — 25-м (64), Елисеев — 27-м (59), Малышко — 53-м (16), Карим Халили — 54-м (16), Поршнев — 56-м (15), Латыпов — 69-м (3).

Бё 26 лет, норвежец во второй год подряд становится победителем общего зачета Кубка мира, до этого семь лет подряд побеждал Фуркад.

Бё является чемпионом и двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, в его активе десять золотых, восемь серебряных и две бронзовые награды чемпионатов мира.

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