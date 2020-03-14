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17:14 (мск), источник: ТАСС

Тихонов: Без Логинова в сборной РФ по биатлону будет кошмар, он обязан продолжить карьеру

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов обязан продолжить соревновательную карьеру, без него сборная России не сможет добиваться результата. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

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Логинов в феврале впервые в карьере стал чемпионом мира. После завоевания награды несколько иностранных спортсменов в очередной раз выразили недовольство тем, что 28-летний спортсмен не извинился за допинговое нарушение и публично не объяснил причину, по которой семь лет назад в его организм попал запрещенный препарат эритропоэтин. Логинов заявил, что задумался о завершении карьеры из-за постоянных нападок в его адрес.

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«Я думаю, он просто обязан продолжить карьеру, доказать всем, здоровья у него хватает, ему сейчас надо просто психологически восстановиться, — сказал Тихонов. — И не надо уходить от вопросов, ответов, надо наоборот. У меня чего только в жизни не было, я всю беду встречал с улыбкой и на трезвую голову, а я прошел и не такую школу, как он. Конечно, [без Логинова] кошмар будет в сборной».

В нынешнем сезоне Логинов стал лучшим из россиян в общем зачете Кубка мира, заняв седьмое место.

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29 февраля© Ньюстюб
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