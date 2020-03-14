Трехкратная обладательница Кубка мира по биатлону Мякяряйнен объявила о завершении карьеры
ТАСС, 14 марта. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
ТАСС, 14 марта. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Последнюю гонку 37-летняя биатлонистка проведет в субботу, выйдя на старт пасьюта на этапе Кубка мира в Контиолахти. Финский этап станет заключительным в сезоне-2019/20 после отмены этапа в норвежском Холменколлене
«Я начала тренироваться на этом стадионе (в финском Контиолахти — прим. ТАСС), и сегодня моя международная биатлонная карьера заканчивается здесь же, — написала 37-летняя спортсменка. — Не так, как я хотела, без зрителей, но у нас не было выбора».
«Я спокойно приняла это решение, даже несмотря на то что оно эмоционально, а этот сезон был трудным. Но это не отменяет всего хорошего, что было у меня в биатлонном прошлом. Сегодня я буду наслаждаться своей последней гонкой на Кубке мира», — написала Мякяряйнен.
Мякяряйнен трижды побеждала в общем зачете Кубка мира, в ее активе 27 побед в личных гонках и 85 призовых мест в рамках Кубка мира. Финская биатлонистка является чемпионкой мира, в ее активе также одна серебряная и четыре бронзовые награды мировых первенств.