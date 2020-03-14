IBU признал российского биатлониста Никиту Поршнева новичком года по итогам сезона-2019/20

В общем зачете Кубка мира 24-летний Поршнев занял 39-е место, набрав 130 очков. В личных гонках минувшего сезона лучшим результатом россиянина стал финиш на 11-м месте в индивидуальной гонке 20 февраля на чемпионате мира в итальянском Антхольце.