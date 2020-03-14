IBU признал российского биатлониста Никиту Поршнева новичком года по итогам сезона-2019/20
ТАСС, 14 марта. Российский биатлонист Никита Поршнев был признан новичком года по версии международного союза биатлонистов (IBU).
ТАСС, 14 марта. Российский биатлонист Никита Поршнев был признан новичком года по версии международного союза биатлонистов (IBU).
В общем зачете Кубка мира 24-летний Поршнев занял 39-е место, набрав 130 очков. В личных гонках минувшего сезона лучшим результатом россиянина стал финиш на 11-м месте в индивидуальной гонке 20 февраля на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Поршнев является бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в эстафете. Также он выиграл по одной медали каждого достоинства на зимней Универсиаде 2019 года.