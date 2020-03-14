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17:56 (мск), источник: ТАСС

Тихонов раскритиковал тренерский состав сборной России по биатлону по итогам сезона

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике тренерский коллектив сборной России по итогам сезона-2019/20. Об этом Тихонов сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Кубок мира завершится в субботу женской гонкой преследования. В пятницу состоялись заключительные гонки, идущие в зачет Кубка наций, по итогам которых в том числе определялись квоты каждой страны на личные гонки следующего сезона Кубка мира. Женская сборная России вернула себе максимальную квоту (шесть биатлонисток), заняв пятое место в Кубке наций, мужская команда стала четвертой.

«Я не назову никого, кого я бы оставил работать, тренерский коллектив — абсолютная безграмотность, я еще перед сезоном сказал, когда посмотрел некоторые данные их работы, что дай бог их [биатлонистов] хватит на первые два этапа Кубка мира, — сказал Тихонов. — Мы же не ошибаемся, я почти 13 с половиной лет был президентом Союза биатлонистов России, и мое преимущество было в том, что я сам выступал на всех этих комплексах и в заключительном этапе подготовки к чемпионату мира и Олимпийским играм всегда участвовал. Если говорить по отдельности, то Светлана Миронова должна выигрывать и бороться наравне со всеми, Матвей Елисеев — способен, Саид Халили, Саша Логинов. Психологическая обстановка сумасшедшая просто, все друг друга “поливают”, никто ни с кем не разговаривает, кошмар. Я считаю, что, если у них мужское достоинство не потеряно, они должны уйти».

Главным тренером сборной России является Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской команды — Сергей Белозеров, женской — Виталий Норицын.

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