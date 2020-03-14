Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
17:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фуркад обыграл Йоханнеса в последней гонке в карьере. Мартен уходит победителем

Последняя мужская гонка в сезоне получилась шикарнейшей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сразу было понятно, что это — особенная гонка. И круто, что она получилась настолько драматичной. Вплоть до последнего рубежа судьба Большого хрустального глобуса оставалась непонятной. Финишируй в итоге Йоханнес Бе всего на одну позицию ниже — он проиграл бы общий зачет Мартену Фуркаду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изначально поверить в такой расклад было невозможно.

Читайте также
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл общий зачет Кубка мира

Норвежец, который в последних гонках и так был на голову сильнее всех по скорости, имел 21-секундный задел на старте. А тут еще вводные по очкам были такие, что проиграть в тотале французу он мог только при условии, что Мартен выиграет, а сам Йоханнес займет пятое место или ниже. Слишком уж много нюансов. Но пазл едва не сложился!

На первой стойке Йоханнес дал маху аж трижды! Фуркад и его младший товарищ Жаклен тут же сильно оторвались, а Бе уходил в гонку — пятым. Идеальный расклад для Франции!

Но Бе все-таки отменил сенсацию, собравшись на последнюю стрельбу. В итоге он финишировал четвертым. В результате чего при подсчете всех очков за сезон у Йоханнеса оказалось на каких-то два балла больше, чем у Мартена. Хотя с учетом того, что норвежец пропустил два январских этапа, его лидерство выглядит справедливым.

Во время загрузки произошла ошибка.

А Фуркад — красавец. Он провел не идеальную гонку, но все-таки победил. Выиграл последнюю погоню в своей карьере. Что особенно символично, сделал это 14 марта 2020 года. Ровно 10 лет назад Мартен на этом же самом стадионе одержал свою первую в карьере победу. Любопытно, что это происходило на глазах 11-летнего на тот момент Карима Халили. Мальчика настолько впечатлило то достижение француза, что он не только сфоткался с ним, но и в тот же день твердо решил стать биатлонистом.

Читайте также
Йоханнес Бё прокомментировал уход Фуркада из биатлона

Вряд ли Мартен знает об этом. И практически у каждого из тех, кто сегодня бежал преследование, есть какая-то личная история, связанная с Фуркадом. После финиша каждый из 59 пересекавших черту первым делом стремился подойти к нему, пожать руку, обнять, поблагодарить за карьеру, сказать пару слов. Это сделал и Халили, и Логинов, и Самуэльссон, и, конечно, Йоханнес. А французы, которые выжали из себя все, чтобы подарить своему вожаку праздник (Жаклен и Филон-Майе обыграли Бе и едва не лишили того Глобуса) принялись с горла распивать шампанское прямо в зоне финиша.

Фуркад выглядел не то счастливым, не то самым грустном человеком в Финляндии. Примерно так же выглядят бабушки и дедушки, когда от них уезжают приехавшие на день-другой погостить внуки. Мартен понимал, что от него уезжает любимое дело. Биатлон, которому, как метко заметил сам француз, он посвятил прекрасную часть жизни, а тот взамен дал ему все.

Владимир Иванов

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий
Мартен Фуркад пробежался в Лужниках
Читайте также
  • 1
    Мартен Фуркад
    Франция
    Франция
  • 2
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 3
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
14.03.2020 15:45Контиолахти (Финляндия)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Мартен ФуркадФранцияФранция31.25,4
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+02,9
3Эмильян ЖакленФранцияФранция+04,5
4Йоханнес БеНорвегияНорвегия+08,3
5Арнд ПайфферГерманияГермания+14,1
6Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия+15,6
7Александр ЛогиновРоссияРоссия+24,0
8Мартин ПонсилуомаШвецияШвеция+29,8
9Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+36,5
10Лукас ХоферИталияИталия+42,0
Смотреть полные результаты гонки
Кубок мира
Общий зачет
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Максименко, это было круто. Вратарь спас «Спартак» в Оренбурге
IBU признал российского биатлониста новичком года
СМИ: Чемпионат Англии нынешнего сезона на 75% не будет завершен
Девушка Ругани: болезнь ее парня оставила Европу без футбола
КХЛ не хочет скандала. «Йокерит» просят не сниматься с плей-офф
Бывшая чемпионка UFC разозлила фанатов готовностью к эпидемии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь