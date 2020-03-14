Фуркад обыграл Йоханнеса в последней гонке в карьере. Мартен уходит победителем

Источник: РИА "Новости"

Сразу было понятно, что это — особенная гонка. И круто, что она получилась настолько драматичной. Вплоть до последнего рубежа судьба Большого хрустального глобуса оставалась непонятной. Финишируй в итоге Йоханнес Бе всего на одну позицию ниже — он проиграл бы общий зачет Мартену Фуркаду.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c6892e16496229906b18" data-vnd="c6892e16496229906b18" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c6892e16496229906b18" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Изначально поверить в такой расклад было невозможно.

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Норвежец, который в последних гонках и так был на голову сильнее всех по скорости, имел 21-секундный задел на старте. А тут еще вводные по очкам были такие, что проиграть в тотале французу он мог только при условии, что Мартен выиграет, а сам Йоханнес займет пятое место или ниже. Слишком уж много нюансов. Но пазл едва не сложился!

На первой стойке Йоханнес дал маху аж трижды! Фуркад и его младший товарищ Жаклен тут же сильно оторвались, а Бе уходил в гонку — пятым. Идеальный расклад для Франции!

Но Бе все-таки отменил сенсацию, собравшись на последнюю стрельбу. В итоге он финишировал четвертым. В результате чего при подсчете всех очков за сезон у Йоханнеса оказалось на каких-то два балла больше, чем у Мартена. Хотя с учетом того, что норвежец пропустил два январских этапа, его лидерство выглядит справедливым.

А Фуркад — красавец. Он провел не идеальную гонку, но все-таки победил. Выиграл последнюю погоню в своей карьере. Что особенно символично, сделал это 14 марта 2020 года. Ровно 10 лет назад Мартен на этом же самом стадионе одержал свою первую в карьере победу. Любопытно, что это происходило на глазах 11-летнего на тот момент Карима Халили. Мальчика настолько впечатлило то достижение француза, что он не только сфоткался с ним, но и в тот же день твердо решил стать биатлонистом.

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Вряд ли Мартен знает об этом. И практически у каждого из тех, кто сегодня бежал преследование, есть какая-то личная история, связанная с Фуркадом. После финиша каждый из 59 пересекавших черту первым делом стремился подойти к нему, пожать руку, обнять, поблагодарить за карьеру, сказать пару слов. Это сделал и Халили, и Логинов, и Самуэльссон, и, конечно, Йоханнес. А французы, которые выжали из себя все, чтобы подарить своему вожаку праздник (Жаклен и Филон-Майе обыграли Бе и едва не лишили того Глобуса) принялись с горла распивать шампанское прямо в зоне финиша.

Фуркад выглядел не то счастливым, не то самым грустном человеком в Финляндии. Примерно так же выглядят бабушки и дедушки, когда от них уезжают приехавшие на день-другой погостить внуки. Мартен понимал, что от него уезжает любимое дело. Биатлон, которому, как метко заметил сам француз, он посвятил прекрасную часть жизни, а тот взамен дал ему все.

Владимир Иванов