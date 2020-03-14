Фуркад обыграл Йоханнеса в последней гонке в карьере. Мартен уходит победителем
Последняя мужская гонка в сезоне получилась шикарнейшей.
Последняя мужская гонка в сезоне получилась шикарнейшей.
Сразу было понятно, что это — особенная гонка. И круто, что она получилась настолько драматичной. Вплоть до последнего рубежа судьба Большого хрустального глобуса оставалась непонятной. Финишируй в итоге Йоханнес Бе всего на одну позицию ниже — он проиграл бы общий зачет Мартену Фуркаду.
Изначально поверить в такой расклад было невозможно.
Норвежец, который в последних гонках и так был на голову сильнее всех по скорости, имел 21-секундный задел на старте. А тут еще вводные по очкам были такие, что проиграть в тотале французу он мог только при условии, что Мартен выиграет, а сам Йоханнес займет пятое место или ниже. Слишком уж много нюансов. Но пазл едва не сложился!
На первой стойке Йоханнес дал маху аж трижды! Фуркад и его младший товарищ Жаклен тут же сильно оторвались, а Бе уходил в гонку — пятым. Идеальный расклад для Франции!
Но Бе
А Фуркад — красавец. Он провел не идеальную гонку, но
Вряд ли Мартен знает об этом. И практически у каждого из тех, кто сегодня бежал преследование, есть
Фуркад выглядел не то счастливым, не то самым грустном человеком в Финляндии. Примерно так же выглядят бабушки и дедушки, когда от них уезжают приехавшие на
Владимир Иванов
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|31.25,4
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+02,9
|3
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+04,5
|4
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+08,3
|5
|Арнд Пайффер
|Германия
|+14,1
|6
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+15,6
|7
|Александр Логинов
|Россия
|+24,0
|8
|Мартин Понсилуома
|Швеция
|+29,8
|9
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+36,5
|10
|Лукас Хофер
|Италия
|+42,0