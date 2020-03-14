Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
18:50 (мск), источник: ТАСС

Итальянка Доротея Вирер во второй раз подряд выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону

ТАСС, 14 марта. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла общий зачет Кубка мира. Заключительная гонка сезона-2019/20 состоялась в субботу.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Вирер заняла 11-е место в гонке преследования и набрала 793 очка в общем зачете. Занявшая 10-е место в гонке норвежка Тириль Экхофф набрала 786 очков и стала второй в общем зачете Кубка мира. Третье место заняла немка Дениз Херрман (745). Лучшей из россиянок в общем зачете стала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 17-й (363), Лариса Куклина заняла 21-е место (335), Светлана Миронова — 23-е (270), Ирина Старых — 46-е (113), Кристина Резцова — 58-е (66), Тамара Воронина — 67-е (44), Анастасия Поршнева — 82-е (12).

Во время загрузки произошла ошибка.

Первое место в гонке преследования заняла француженка Жюлья Симон, для которой эта победа стала первой в личных гонках на Кубке мира. Второй стала швейцарка Селина Гаспарин, третьей финишировала итальянка Лиза Виттоцци. На четвертой позиции гонку завершила финка Кайса Мякяряйнен, которая ранее объявила о завершении карьеры. Куклина стала 13-й, Юрлова-Перхт — 22-й, Миронова — 46-й, Старых — 47-й.

Вирер завоевала Большой хрустальный глобус во второй раз подряд. Также в ее активе три победы на чемпионатах мира, две бронзовые медали Олимпийских игр. Кроме того, в нынешнем сезоне она выиграла зачет гонок с общего старта.

Общий зачет гонок преследования выиграла Экхофф, спринтерских гонок — Херрман, индивидуальных гонок — шведка Ханна Эберг.

Читайте также
Кубок мира
Общий зачет
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Максименко, это было круто. Вратарь спас «Спартак» в Оренбурге
IBU признал российского биатлониста новичком года
Фуркад обыграл Бе в последней гонке в карьере и ушел победителем
Головин продлил контракт с «Монако»
Девушка Ругани: болезнь ее парня оставила Европу без футбола
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
«Арсенал» играет с «Рубином» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь