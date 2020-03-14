Итальянка Доротея Вирер во второй раз подряд выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону
ТАСС, 14 марта. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла общий зачет Кубка мира. Заключительная гонка сезона-2019/20 состоялась в субботу.
ТАСС, 14 марта. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла общий зачет Кубка мира. Заключительная гонка сезона-2019/20 состоялась в субботу.
Вирер заняла 11-е место в гонке преследования и набрала 793 очка в общем зачете. Занявшая 10-е место в гонке норвежка Тириль Экхофф набрала 786 очков и стала второй в общем зачете Кубка мира. Третье место заняла немка Дениз Херрман (745). Лучшей из россиянок в общем зачете стала Екатерина
Первое место в гонке преследования заняла француженка Жюлья Симон, для которой эта победа стала первой в личных гонках на Кубке мира. Второй стала швейцарка Селина Гаспарин, третьей финишировала итальянка Лиза Виттоцци. На четвертой позиции гонку завершила финка Кайса Мякяряйнен, которая ранее объявила о завершении карьеры. Куклина стала 13-й,
Вирер завоевала Большой хрустальный глобус во второй раз подряд. Также в ее активе три победы на чемпионатах мира, две бронзовые медали Олимпийских игр. Кроме того, в нынешнем сезоне она выиграла зачет гонок с общего старта.
Общий зачет гонок преследования выиграла Экхофф, спринтерских гонок — Херрман, индивидуальных гонок — шведка Ханна Эберг.