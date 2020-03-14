Итальянка Доротея Вирер во второй раз подряд выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону

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Вирер заняла 11-е место в гонке преследования и набрала 793 очка в общем зачете. Занявшая 10-е место в гонке норвежка Тириль Экхофф набрала 786 очков и стала второй в общем зачете Кубка мира. Третье место заняла немка Дениз Херрман (745). Лучшей из россиянок в общем зачете стала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 17-й (363), Лариса Куклина заняла 21-е место (335), Светлана Миронова — 23-е (270), Ирина Старых — 46-е (113), Кристина Резцова — 58-е (66), Тамара Воронина — 67-е (44), Анастасия Поршнева — 82-е (12).

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Первое место в гонке преследования заняла француженка Жюлья Симон, для которой эта победа стала первой в личных гонках на Кубке мира. Второй стала швейцарка Селина Гаспарин, третьей финишировала итальянка Лиза Виттоцци. На четвертой позиции гонку завершила финка Кайса Мякяряйнен, которая ранее объявила о завершении карьеры. Куклина стала 13-й, Юрлова-Перхт — 22-й, Миронова — 46-й, Старых — 47-й.

Вирер завоевала Большой хрустальный глобус во второй раз подряд. Также в ее активе три победы на чемпионатах мира, две бронзовые медали Олимпийских игр. Кроме того, в нынешнем сезоне она выиграла зачет гонок с общего старта.